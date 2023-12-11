徐若瑄「王力宏婚姻事件對我造成極大影響」曾稱沒有踰矩如今離婚

徐若瑄昨（10）驚爆離婚，傳出因個性不合、分隔兩地，與新加坡富商李雲峰結束9年婚姻，不過當事人尚未出聲證實。這段婚姻說起來也算是經歷風風雨雨，除了傳出積欠鉅額負債，也曾捲入王力宏和李靚蕾的離婚紛爭，當時李靚蕾毀滅式指控王力宏劈腿、約砲，曾違反防疫規定跑到對方家聚會，對象包含人妻，被網友質疑是在影射徐若瑄，當時徐若瑄嚴正否認，強硬表示：「絕對沒有踰矩對不起我先生。」



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當時李靚蕾痛批王力宏婚後仍維持混亂男女關係，其中一個砲友是已婚有小孩的人妻，她明確告知王力宏正常社交可以接受，但他們過去的約砲過往讓她不舒服，不希望邀到家裡來，沒想到王力宏非常生氣，表示聖誕節派對就不要辦了，甚至明知違反法規也要飛奔去她家聚會，此文一出網友比對時間軸，發現影射對象疑似徐若瑄，不過徐若瑄當晚就澄清，兩次與王力宏的相聚都是一大群朋友，絕無私約，強調「我也和家人住在一起，家裏平時就一直是很熱鬧的部落狀態，不需要揣測」，呼籲外界停止聯想。

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徐若瑄更嚴肅表示，「王力宏先生的婚姻事件，已經對我造成極大影響，我絕對沒有踰矩對不起我先生！」更喊話對方進快出來化解，而去年她舉辦媒體餐敘，被問到此事表示已經落幕，無奈直言「我就是乖乖的發聲明，把該對社會大眾交代的責任話講完，剩下的我都是命。」也強硬說：「如果再被影射，下一次就是法庭見。」更感謝老公相信她、支持她，似乎順利挺過風波，如今卻傳出分道揚鑣。

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