《派對咖孔明》男星村杉蟬之介上網買大麻被捕 3套日劇恐受影響
撰文：ETtoday
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58歲日本資深男星村杉蟬之介（本名：村杉友一）涉嫌違反麻藥特例法被逮捕。而他近期剛演完真人版日劇《派對咖孔明》，又在熱播大河劇《怎麼辦家康》、《家政婦三田園》演出，一口氣影響3部人氣劇集。
綜合日媒報導，福島縣警表示，村杉蟬之介去年（2022）11月上旬到今年1月中旬間，透過社群網路向人購買大麻郵寄到家中。而他已經向福島警方坦承違法行為。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
村杉蟬之介隸屬知名劇團兼娛樂經紀公司「大人計畫」，該公司旗下藝人包括松尾SUZUKI、宮藤官九郎、阿部貞夫、荒川良良、星野源等人。他與宮藤官九郎、阿部貞夫共組樂團「GROUP魂」，2005年曾登上紅白歌唱大賽表演。
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活躍戲劇圈的村杉蟬之介，演出戲劇包括《池袋西口公園》、《小海女》等，近期在《派對咖孔明》飾演經紀人，在《怎麼辦家康》飾演豐臣家家臣「徳善院玄以」，也在《家政婦三田園》完結篇有演出，由於日本對於藝人涉及違法事件，會刪減戲份，或是演出作品從網路平台暫時下架。目前《派對咖孔明》、《家政婦三田園》第6季已經播畢，《怎麼辦家康》17日將播出大結局。
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