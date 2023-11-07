蕾菈Joeman涉毒被捕　謝和弦即抽水：找我幫忙對決平價跟奢華大麻

11月6號上午，台灣警方在中和區、新莊區逮捕網紅蕾菈夫妻及Joeman（九妹）涉嫌持有大麻，警方依毒品罪將3人移送新北地檢署偵辦；對此，提倡「大麻合法化」的歌手謝和弦也回應了。



謝和弦稍早對此表示：「支持大麻合法化，祝他們平安，哈們。peace & love。」並在臉書發文：「Joeman快找我幫忙對決平價跟奢華大麻！哈們。」、「蕾菈沒事的，下次不要親統神就好了！」

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而謝和弦自從當爸後，就知道自己不能再出事，日前坦言：「大麻我早就戒掉了，因為除了我老婆，我又多了一個要疼惜的人。」目前凡事以家庭與女兒為重。

對於被捲入涉嫌持有大麻，Joeman（九妹）經紀人回應：「目前無保請回，配合檢調調查當中，偵查部不公開不方便多說， 今天的事情，目前人平安，心情複雜 ，謝謝大家關心，之後委託律師處理。」

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「WACKYBOYS 反骨男孩」成員蕾菈與老公湯宇的經紀人則回應：「感謝大家的關心，我們一切配合檢調，偵查不公開，蕾菈湯宇都已經無保請回，謝謝。」

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