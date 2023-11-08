蕾菈夫妻認吸毒 聲淚俱下拍片道歉：做了全天下媽媽不該做的事
撰文：聯合新聞網
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台灣人氣網紅蕾菈和老公湯宇日前因持有大麻遭警方逮捕，兩人第一時間否認吸食，蕾菈和湯宇昨晚上傳道歉影片，蕾菈在鏡頭前痛哭，承認自己在台灣和泰國都有吸食大麻，而她之所以說謊，是擔心言論會傷到小孩，但為了給孩子正確的教育，她決定認錯，坦承：「我做了全天下媽媽不該做的事。」
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她表示對一切後果都願意概括承受，她哭到聲淚俱下：「我也告訴我女兒，媽媽吸了毒，在台灣就是不對的，犯法的。」不管如何，就是不該用吸食大麻來解決問題，她關閉臉書和IG留言，就是不希望孩子被言論傷害，但她知道擋不了一輩子，之後吸毒標籤就會貼在她的身上，對於自己傷害了孩子們，她感到非常抱歉。
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