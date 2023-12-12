徐若瑄曾說「這輩子不結婚」幾段情都無疾而終　靠前夫學懂一件事

徐若瑄10日證實離婚，因「克服不了雙方差異」，與新加坡富商老公李雲峰結束9年婚姻，震驚外界。回顧7年前上節目《小燕之夜》受訪時，她就曾坦言「從小在感情這塊缺乏安全感」，甚至一度決定要工作到老不結婚，直到遇上前夫，觀念才有了轉變。



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徐若瑄2016年參加張小燕節目時，說起過往感情經歷，她坦言，從小就缺乏安全感，導致好幾段關係都無疾而終，「媽媽、姊姊都會看到我整天都在哭，就會很擔心我，所以其實在遇到我先生之前，我已經跟媽媽說『我這輩子不結婚』了，我應該是工作到老」。

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張小燕也爆料，過去很常關心徐若瑄狀況，她都說「很好很好」，結果過一陣子又來哭訴「分手了」。她承認，以前對感情處理不夠成熟，總認為是別人的問題、把自己依附在另一半身上，直到李雲峰出現，男方已有一段婚姻、2個女兒，讓她成長許多，「我才知道幸福是要自己去創造的，不能夠依賴別人，安全感也是要自己給自己」。

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