徐若瑄與李雲峰已簽字離婚　2年前命理師曾有這預言　網民嚇壞

女星徐若瑄傳出和新加坡海運富商李雲峰已經簽字離婚，結束了9年婚姻。而命理師艾菲爾2年前曾說徐若瑄可能會在3年內離婚，沒想到真的被料中。



根據《鏡週刊》報導，徐若瑄和老公離婚的原因是個性不合和長期因工作分隔兩地，而離婚後兒子則會繼續留在新加坡讀書。

事實上，徐若瑄是於2013年拍攝電影《72小時莎到你》認識了新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰，兩人在2014年結婚，2015年生下孩子，她曾表示婚後要多留一點時間陪家人，但是仍會繼續自己的演藝工作。

徐若瑄6日時曾在臉書貼出一張經過聖誕樹的側面照，寫下：「I’m not Happy now,How about You?（我現在不快樂，你呢？）」引發不少網友留言加油打氣：「加油，鋼鐵V 」、「V姐加油，妳可以的」、「人間處處盡是峰迴路轉」、「那我把我的快樂傳染給妳」、「加油 …要每天都快樂喔」。如今被懷疑這段發文是否和婚變有關。

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