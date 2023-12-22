盤點2023年度最伏陸劇　白鹿《以愛為營》同《我的人間煙火》鬥差

2023年不知不覺就到了尾聲，今年熱播劇大多由人氣女演員主演，有劉亦菲和李現的《去有風的地方》，也有楊紫和張晚意、鄧為、檀健次的《長相思》，白敬亭和宋軼的《長風渡》成績也不錯，不過也有很多劇播出反響平平，甚至劇情讓觀眾受不了，究竟2023年哪些劇是觀眾心目中的伏劇呢？



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《後浪》趙露思、羅一舟

趙露思飾演的孫頭頭毫無醫學知識卻被尊為師叔，個性蠻橫又沒禮貌，卻因為身分不斷被優待，亂拿室友物品被發現也不覺得自己有錯，劇中因醫療疏忽導致女病患一側輸卵管切除，孫頭頭卻不以為意，加上吳剛飾演的老中醫「爹味十足」，讓觀眾看到一肚子火，許多中醫生也紛紛吐槽劇情是抹黑行業，豆瓣開分只有4.1分。

《歲歲青蓮》何潤東、何泓姍

《歲歲青蓮》被認為是低配版的《後宮甄嬛傳》，劇情狗血老土，且毫無邏輯，全員演技浮誇，主演年齡平均都在40歲左右，被笑是「中年古偶」，何泓姍因與先王妃神似被逼迫嫁入王府，強行降智的劇情讓大批觀眾看不下去直呼「整個劇組湊不出半個腦子」。

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《心跳》羅正、何瑞賢

由羅正、何瑞賢主演的網劇《心跳》，講述霸道總裁顧譯和女秘書喬淨地下戀三年，在女配的介入下男主對女主多次貶低，還任由女配欺負女主，狗血古早言情小說的劇情讓許多觀眾感到不適，雖然後期是「追妻火葬場」，但仍被網友痛批「根本恐怖情人」、「遲來的深情比草賤」，豆瓣評分只有4.7分。

《為有暗香來》周也、王星越

《為有暗香來》女主華淺（周也／飾）一生壞事做盡臨死才後悔，重生後她努力扭轉命運拯救自己與家族，卻因為不能拍重生題材改為女主作夢，快結局了才翻盤讓觀眾傻眼，認為前面劇情女主耗費心機改變命運都白費，劇情高開低走，雖然最後是好結局，但仍有不少人認為劇集爛尾，豆瓣6.2分。

《以愛為營》白鹿、王鶴棣

《以愛為營》找來新生代女神白鹿和男神王鶴棣，本以為這個組合是強強聯手，結果劇中造型沒有凸顯兩人優點，且配角無時無刻強調女主「傾國傾城」，但白鹿外貌偏清秀，沒有成功說服觀眾，再加上劇情和運鏡都讓人一頭霧水，工作中嘗試色誘男主的劇情被批像拜金女上位，被網友嗆「人設惡臭」，豆瓣僅有4.4分。

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《我的人間煙火》楊洋、王楚然

楊洋和王楚然在《我的人間煙火》播出前都還不錯，男帥女美讓很多人期待，沒想到劇集的價值觀讓網友集體不適，王楚然飾演的千金許沁從小錦衣玉食卻因為男主宋焰一碗白粥感動，超級戀愛腦的行為讓觀眾搖頭，楊洋在劇中表演遭罵油膩，連帶著多年積累的口碑翻車，豆瓣分數只有2.8分，創今年最低分。

綜合以上幾部劇，大多都是因為劇情、三觀和運鏡、演技表現被吐槽，尤其近年女性意識抬頭，很多人都開始討厭「嬌妻文學」，《新聞女王》都用「找個男人嫁了」作為罵人沒能力的話，卻還是有陸劇以「沒男人要」為恥，不過這些陸劇並非都一無是處，上面這些有沒有大家特別喜歡的呢？或者可惜哪部伏劇沒有被點名？快留言告訴我們吧！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：盤點2023年6部黑馬劇，《少年歌行》熱血崛起、《狂飆》超車奪冠，這部校園劇也強勢卡位！】