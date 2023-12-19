2023年度蝕錢電影　3套英雄片都上榜《轟天猛將4》粒粒巨星都仆直

風水輪流轉，曾經風靡全球觀眾的超級英雄片，竟然成為2023年的賠錢貨，除了《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）、《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）還有理想的成績外，其餘表現幾乎都不如預期。根據近來一堆媒體公布的「年度最賠錢電影」名單，《Marvel隊長2》（The Marvels）、《閃電俠》（The Flash）、《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）等都難逃被點名，而湯告魯斯（Tom Cruise）、夏里遜福（Harrison Ford）、雲迪素（Vin Diesel）等巨星，也因為片子成本太高，票房不如預期，不幸成為「賠錢貨」。



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超級英雄片在新冠肺炎疫情爆發後，意外的口碑與票房也受到影響，連疫情進入尾聲，氣勢都無法回得來，觀眾更沒覺得有必要搶在戲院上映時先睹為快，造成今年的此類影片，賣座大都踢到鐵板。《Marvel隊長2》創下Marvel自製影片以來首部北美票房都無法突破1億美元的難堪紀錄，確定會讓電影公司賠大錢，對手DC不遑多讓，《閃電俠》的票房和口碑亦相當慘烈，年底前還有一部《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）推出，能否令超級英雄片重振雄風？大多數市場分析家都不敢太過樂觀。

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而過往能奏效的賣座方程式，今年也都突然失靈，像是夏里遜福招牌代表作的最新續篇《奪寶奇兵：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny），成本逼近3億美元，全球總票房3億8300萬美元，扣掉戲院分帳，已經鐵定賠大錢。雲迪素《狂野時速10》（Fast X）全球總票房7億美元，也是因成本過高，不但無法賺大錢還有可能賠。再加上類似情況的湯告魯斯《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One），今年各大電影公司學習到「成本壓得愈低，才愈有機會轉虧為盈」。

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資深巨星的票房號召力，今年受到嚴厲考驗，史泰龍（Sylvester Stallone）、積遜史達頓（Jason Statham）、美瑾霍絲（Megan Fox）等主演的《轟天猛將4》（Expend4bles），成本1億美元，美國票房才1671萬美元，糟糕到不行。尼古拉斯基治《吸血鬼奴才：雷菲爾》（Renfield）情況稍好些，但成本6500萬美元、北美票房也只1715萬美元，還是讓電影公司虧大錢。

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