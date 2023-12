2023年度蝕錢電影　3套英雄片都上榜《轟天猛將4》粒粒巨星都仆直

風水輪流轉,曾經風靡全球觀眾的超級英雄片,竟然成為2023年的賠錢貨,除了《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)、《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse)還有理想的成績外,其餘表現幾乎都不如預期。根據近來一堆媒體公布的「年度最賠錢電影」名單,《Marvel隊長2》(The Marvels)、《閃電俠》(The Flash)、《沙贊!眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods)等都難逃被點名,而湯告魯斯(Tom Cruise)、夏里遜福(Harrison Ford)、雲迪素(Vin Diesel)等巨星,也因為片子成本太高,票房不如預期,不幸成為「賠錢貨」。



超級英雄片在新冠肺炎疫情爆發後,意外的口碑與票房也受到影響,連疫情進入尾聲,氣勢都無法回得來,觀眾更沒覺得有必要搶在戲院上映時先睹為快,造成今年的此類影片,賣座大都踢到鐵板。《Marvel隊長2》創下Marvel自製影片以來首部北美票房都無法突破1億美元的難堪紀錄,確定會讓電影公司賠大錢,對手DC不遑多讓,《閃電俠》的票房和口碑亦相當慘烈,年底前還有一部《水行俠與失落王國》(Aquaman and the Lost Kingdom)推出,能否令超級英雄片重振雄風?大多數市場分析家都不敢太過樂觀。

而過往能奏效的賣座方程式,今年也都突然失靈,像是夏里遜福招牌代表作的最新續篇《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),成本逼近3億美元,全球總票房3億8300萬美元,扣掉戲院分帳,已經鐵定賠大錢。雲迪素《狂野時速10》(Fast X)全球總票房7億美元,也是因成本過高,不但無法賺大錢還有可能賠。再加上類似情況的湯告魯斯《職業特工隊:死亡清算上集》(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One),今年各大電影公司學習到「成本壓得愈低,才愈有機會轉虧為盈」。

資深巨星的票房號召力,今年受到嚴厲考驗,史泰龍(Sylvester Stallone)、積遜史達頓(Jason Statham)、美瑾霍絲(Megan Fox)等主演的《轟天猛將4》(Expend4bles),成本1億美元,美國票房才1671萬美元,糟糕到不行。尼古拉斯基治《吸血鬼奴才:雷菲爾》(Renfield)情況稍好些,但成本6500萬美元、北美票房也只1715萬美元,還是讓電影公司虧大錢。

