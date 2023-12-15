觀眾票選2023年度十大韓國演員排行榜　《黑暗榮耀》宋慧喬排第三

知名諮詢機構「Gallup」以「民意調查」而聞名，且涉足範圍遍布全世界，因此非常具有公信力。日前，韓國蓋洛普公布了在11月2日至12月4日期間，由1,769名13歲以上受訪者票選出的「2023年度演員」TOP 10排行榜，不僅許多實力派演員再次入榜之外，第一名演員演技更是受到大眾認證，抱回冠軍實至名歸。



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第十名至第六名分別為《王后傘下》金憓秀、《閃亮的西瓜》高斗心、《浪漫醫生金師傅3》韓石圭、《惡鬼》及《大力女子姜南順》金海淑、《高麗契丹戰爭》崔秀宗。第五名至第一名則為《財閥家的小兒子》宋仲基、《壞媽媽》與《戀人》安恩真、《黑暗榮耀》宋慧喬、《無人島的DIVA》朴恩斌、《戀人》南宮珉。

值得一提的是，有20.2%的受訪者都投給南宮珉，可以說是壓倒性勝利，去年他則以《千元律師》拿下第三名。而今年位居第二的朴恩斌去年則憑《非常律師禹英禑》奪下第一名。另外，今年再度進榜的演員包括宋仲基、高斗心以及金憓秀。

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