周海媚去世｜四大花旦未滿60歲香消玉殞　藍潔瑛傳被姦晚年淒涼

「最美周芷若」周海媚享年57歲震驚外界，許多粉絲回憶起與周海媚同期的80到90年代當家花旦翁美玲、羅慧娟與藍潔瑛也是紅顏薄命，未滿60即香消玉殞。



「最美黃蓉」翁美玲26歲香消玉殞

在黃日華版《射鵰英雄傳》精湛地詮釋黃蓉的古靈精與刁蠻任性的翁美玲被封為「最美黃蓉」，當年，翁美玲與「無線五虎」之一的湯鎮業更成為令人稱羨的金童玉女組合。

未料，翁美玲卻在1985年，年僅26歲事業如日中天之際，驚傳在家輕生，並且送醫不治。有傳翁美玲為情所困而輕生，令湯鎮業一度背上負心漢罵名，但多年後其好友苗僑偉卻表示，翁美玲身亡前早已與湯鎮業分手一段時日。

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羅慧娟情斷周星馳，嫁入豪門卻不敵胰臟癌

羅慧娟與周星馳合作武俠喜劇《蓋世豪俠》被爆熱戀，不過，這一段戀情始終沒有被承認，隨後，周星馳拍被爆拍攝《逃學威龍2》時移情別戀朱茵，當年，羅慧娟當眾對媒體表示：「我死都不會承認與他交往過。」

羅慧娟於2008年與新加坡股票大亨劉志敏走入婚姻，不料婚後2年即診斷罹患胰臟癌於2012年病逝，走過坎坷情路並嫁入豪門，卻不敵病魔享年45歲，令人惋惜。

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「最美蜘蛛精」藍潔瑛晚年淒涼

憑藉周星馳電影《大話西遊》飾演蜘蛛精一角爆紅的藍潔瑛，被譽為「靚絕五台山」、「最美蜘蛛精」，更曾與劉嘉玲、吳君如、劉青雲等人同為TVB藝員訓練班同學，擁有絕世美貌與精湛演技，令藍潔瑛星途備受看好。

1992年藍潔瑛拍攝《大時代》演出命運多舛的「玲姐」一角，雖賺盡影迷熱淚，卻傳出藍潔瑛遲遲無法抽離角色的悲苦，身邊所愛紛紛離去的「玲姐」，似乎也成為藍潔瑛的生活。藍潔瑛曾與編劇鄧啟揚交往3年，男方卻選擇開煤氣自殺；傷心之時，男星鍾保羅出現在藍潔瑛生命中，據傳愛得甜蜜男方卻嗜賭成性，最後不敵債務問題選擇跳樓身亡。

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不過，藍潔瑛晚年卻否認與鍾保羅的這段往日情，男友接二連三自殺，加上當時父母相繼離世，令藍潔瑛精神更加脆弱。1990年代末期藍潔瑛即陷入精神不穩定狀態，不過，也有一說，藍潔瑛晚年精神異常，時常狀態不佳出現於街頭，靠救濟金與向朋友借錢度日，與遭影壇大哥性侵有關。

2013年有媒體爆出一段疑似藍潔瑛親述在2、30年前遭到2位「影壇大哥」強姦的經歷，不過真相始終沒有大白，2018年藍潔瑛被友人發現倒斃家中得年55歲，令人不經感嘆天妒紅顏。

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