林宥嘉染病鼻涕狂流照開演唱會　3天3萬人力挺吸金逾兩千萬

林宥嘉《idol 2023 世界巡迴演唱會》昨（15）日起一連3天在台北小巨蛋登場，回到最熟悉的地方，林宥嘉突破過往造型，特別漂染白髮，以黑白混色髮型亮相，更搭配5套全新服裝帥氣登場，讓全場歌迷驚艷且尖叫連連，3場共吸引3萬多人，總計票房8400萬元台幣（約2091萬港幣）。



時隔5年重回台北小巨蛋，林宥嘉事前不諱言有些近鄉情怯。開場帶來《一點點》、《請說》、《自然醒》等歌，表示：「雖然很幸運可以到各地唱，但回家的感覺不一樣，準備好一起哭一起笑了嗎？準備好一起逃出黑洞了嗎？ 如果你準備好的話，不要講太多話，我想唱很多歌，給我一個出生到現在最大的尖叫聲。」

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唱完《浪費》，林宥嘉說日前得了A流（甲型流感病毒），開唱前終於好轉，但還在流鼻水，「如果現在有人感冒，我祝你早日康復」，隨後拿起面紙擤鼻涕。而11月底他出席眼科代言活動，當時女兒才疑似因為感染腺病毒，他一方面擔心女兒身體狀況，也怕自己在開唱前被傳染，結果他還真的「中獎」。

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他邀來同門師弟77Ke柯棨棋一起演唱經典代表作《少女》，77在得知要改編師兄歌曲時，第一個想到每個人成長過程中都有一首林宥嘉，巧妙改編歌詞「浪漫的愛情再定義，每天放yoga的歌曲；兩千年後出生的孩子，怎麼可能沒聽過《傻子》」，強調自己真的沒有《說謊》每一首都會唱，讓林宥嘉又驚又喜，開心向歌迷表示：「這是我公司最年輕的師弟，是我邀請他來的唷！」

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