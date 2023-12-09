G.E.M.鄧紫棋廣州演唱會爆意外「跌落升降台」　3萬歌迷嚇壞尖叫

香港女歌手鄧紫棋近日展開世界巡迴演唱會。



第一站前進廣州開唱，過程中卻不慎跌落升降台，嚇壞全場3萬多位歌迷。

但她並無驚慌，反倒說了一句話展現高情商。

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鄧紫棋「G.E.M. I AM GLORIA」世界巡迴演唱會，7日起在廣州奧林匹克體育中心體育場連唱3天。

未料過程中發生小意外，從微博網民錄下的影片可看出，她穿著一席華麗婚紗站在升降台上，隨後卻踩到裙襬不慎跌倒，一旁工作人員見狀嚇得上前攙扶，幸好無大礙。

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原本要登上升降台的她，疑似被白色頭紗擋住視線，直接跌坐在地上，嚇壞工作人員及全場約3萬多位歌迷。

但鄧紫棋卻非常淡定，反倒笑稱「剛剛3萬多個人看著我在那裡跌倒了，但是只要你有光的時候，跌倒了，你還是可以站起來，這才是最重要的」，展現出她的高情商。

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