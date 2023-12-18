周海媚生前最後片段曝光！通宵拍戲埋健康隱憂：仍望創作更多好戲

有「最美周芷若」的港星周海媚，11日因病去世，享年57歲，留給外界與粉絲無限遺憾，而她生前最後一個拍攝工作也曝光。



她上月接受大陸時尚雜誌《銳Pioneer》的訪問，分享了出道幾年的心路歷程，以及對各個角色的理解，並分享若不當藝人的夢想是什麼，她翻紅後工作滿檔，卻埋下健康隱憂，讓她意識到健康的重要性，表示日後碰到太辛苦的工作，會選擇推辭不參與了。

周海媚生前最後工作片段曝光。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

時尚雜誌《銳Pioneer》做的訪問在11月17日，但尚未出刊就收到周海媚病逝的消息，因此雜誌改稿，將訪問內容改為紀錄當天的拍攝點滴，讓讀者更加貼近真實的周海媚，雜誌官方微薄透露，拍攝當天天氣很冷，但周海媚仍非常敬業，出色地完成了4套服裝的拍攝；她在訪問中也透露，1985年參選香港小姐，是她爸爸的決定，希望她做一些大膽的嘗試，雖然後來未能選上，卻被TVB看中，經過無線藝員訓練班的表演學習，周海媚得到了《楊家將》的演出機會，出道就與劉德華、梁朝偉、劉嘉玲、黃日華等多位明星合作，隨後的十幾年表演生涯中，周海媚更成為TVB當家花旦，創造了許多收視奇蹟。

同場加映：周海媚去世｜住北京頂級富人區市值破億人民幣 遺產全由一人繼承（點擊放大瀏覽）▼▼▼

不過她也坦言，因為常常通宵拍戲，連續拍攝三天三夜是家常便飯：「在TVB工作的時候只有二十多歲，熬夜、辛苦都不覺得怎麼樣，因為年輕。」雖然大量的經驗累積，大大提高了演員表演的專業性，卻也為她日後健康問題埋下隱患，雖然熱愛表演，但了解自己身體狀況的周海媚還是承認，如今「如果遇到太辛苦的拍攝，就不會考慮參與了」。

同場加映：周海媚去世死因｜關鍵27小時時間軸一文看清 死訊前1小時還發文（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

而她演過這麼多經典角色，被問到有沒有還想要嘗試的？她表示好人壞人都演過了，不會想再成為誰，工作的選擇上變得十分隨性，她也透露，如果不當演員，會選擇當室內設計師，不過為了回饋觀眾支持，她一度改口表示：「仍然希望能再創作更多好的戲」，可惜上天未再給她機會。

延伸閱讀：

周海媚病歷微博瘋傳 同事第一時間送醫「搶救內幕」曝光

【本文獲「TVBS」授權轉載。】