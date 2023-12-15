周海媚去世｜一文看清紅斑性狼瘡是什麼　害死3藝人成熱門關鍵字

周海媚演出知名電視劇《倚天屠龍記》周芷若一角爆紅，容貌舉止、表情眼神惟妙惟肖，被作者金庸認證最像原著，演技備受認可。在舞台上發光發熱的周海媚，健康上卻長年飽受疾病紅斑性狼瘡困擾，11日傳出她在北京因病醫治無效過世，遭好友否認，直至12日晚間9點才被工作室證實死訊，享年57歲，被稱為「不死癌症」的紅斑性狼瘡也跟著受到關注。



【圖輯】點圖放大了解「紅斑性狼瘡」是什麼及有哪些病徵👇👇👇

+ 9

「紅斑性狼瘡」是什麼？

你知道什麼是「紅斑性狼瘡」嗎？紅斑性狼瘡（Systemic Lupus Erythematosus，簡稱SLE）因為有醫生認為病患臉部病徵像是紅斑、被狼咬到得名。此疾病被分為三類，包含侵犯全身系統的「系統性（全身性）紅斑性狼瘡」、侵犯皮膚的「圓盤性狼瘡」、藥物引起的「藥物性狼瘡」。

「紅斑性狼瘡」好發族群有哪些人？

紅斑性狼瘡好發於15歲至45歲左右女性，雖然男女比大約是1：10，但是年輕、男性病患通常情況較為嚴重，黃種人病例也多於白種人病例。

人體健康情況可製造白血球、抗體抵擋細菌、病毒、寄生蟲等物質，但紅斑性狼瘡屬於慢性自體免疫性疾病，免疫系統無法區分自有和外來細胞，導致自己攻擊自己的細胞，造成皮膚、血液、關節、腎臟及神經系統發炎等，發病原因主要與基因和環境有關，不僅病程不可預期、個體差異大，其中狼瘡患者其子女得病機率約5％，同卵雙胞胎得病機率約30%，父母、兄弟姊妹、子女為狼瘡病人，罹病率則約為10％。

【相關圖輯】周海媚去世「關鍵27小時」時間軸一文看清 爆死訊前一小時還發文（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

大多數紅斑性狼瘡患者會出現疲倦、發燒、體重減輕、關節酸痛等全身性體質表現和肌肉骨骼系統症狀，也可能出現臉部蝴蝶斑、圓盤性紅斑、光敏感、口腔潰瘍、掉髮、貧血、白血球低下、血小板低下等皮膚、血液系統問題。

另外，像是認知障礙、情緒異常、癲癇、心包膜炎、蛋白尿、腎衰竭、腹瀉、腹水、血栓、乾眼症等都是症狀之一。紅斑性狼瘡急性期死因多為感染、疾病活性，慢性期死因多為心血管疾病，十分之一狼瘡病人有可能進入末期腎病，也就是俗稱「尿毒症」，雖然狼瘡不可預期，但並非是絕症，因此持續追蹤治療也相當重要。

【相關圖輯】周海媚去世｜5大經典角色逐個數 憑一套劇爆紅榮升TVB當家花旦（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

「紅斑性狼瘡」近二年話題有哪些？美國歌手朱利克魯斯、女主播方棱溶、演員周海媚都深受其擾

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看紅斑性狼瘡近二年聲量趨勢，2022年3月15日邵庭表示自己曾有急性、慢性尋麻疹、哮喘、呼吸道過敏情況，加上檢查C3稍微低下，醫生也開半年過敏藥並請她多注意身體狀況，有異常就回去檢查。邵庭也透露身上的紅疹是因為測試過敏藥物才會引發尋麻疹，第二次抽血報告也確定沒有紅斑性狼瘡，請粉絲放心，網路聲量累積772筆。

2022年6月13日，美國資深女歌手兼作曲家、演員朱利克魯斯（Julee Cruise）深受紅斑性狼瘡與抑鬱症所苦，最終決定輕生離世，享壽65歲，網路聲量累積440筆；2022年8月31日，被封為台版《太陽的後裔》空軍美少女、《莒光園地》女主播方棱溶患有紅斑性狼瘡，8月29日身體不適送醫，沒想到搶救後仍不幸身亡，享年31歲，網路聲量累積1,707筆。

2023年12月12日，以《倚天屠龍記》周芷若一角爆紅的女星周海媚，在微博被瘋傳因紅斑性狼瘡過世，但好友導演陳勳奇、田啟文等人第一時間否認，表示周海媚仍在醫院治療當中，直至當天晚間9點39分才被證實死訊，網路聲量累積813筆。

「紅斑性狼瘡」近二年聲量趨勢變化（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年12月13日至2023年12月12日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『紅斑性狼瘡』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



延伸閱讀：

為何沙特說「他人即地獄」？不只是韓劇名稱 3層哲學意思你懂了多少

「生日恐懼症」是什麼？為何對慶生有陰影？百萬YouTuber HOOK坦言曾因「表現不夠開心」挨罵

「撿手機隔天送警局」反被失主告偷竊 網友怒轟：社會到底怎麼了？

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】