空靈系女神邱偲琹19歲全裸拍《親愛的殺手》　稱埋位前要飲酒壯膽

女星邱偲琹自童星出道，曾以《模仿犯》入圍金鐘獎，也在電影《親愛的殺手》中挑戰大尺度演出，近日上節目暢聊拍攝心境，以及身邊親友的反應，「我爸到現在都不敢看，但是他的同事會一直跟他分享。」



在《小明星大跟班》中，邱偲琹分享拍攝《親愛的殺手》的過程：「情慾戲與對手演員默契佳，拍攝當下太緊張只好先喝了再上。」她透露，當時的對手是男星鄭人碩，「他跟我拍這部戲的時候，其實心裡承受的壓力算大，因為那時候我才19歲」。

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因此，鄭人碩拍攝期間，會加一點點小酒在咖啡裡面。邱偲琹還原拍攝細節：「那時候為了拍這場情慾戲的時候，我在他的上面、他在我的下面，有一些場次是我還幫他（打手槍）……就是……所以就是……因為太緊張，所以我自己在事前也有喝一點點小酒。」

當邱偲琹翻出電影片段照片時，主持人吳宗憲突然憶起：「欸！我好像看過這部戲！」他接著說：「這個戲裡面，偲琹真的犧牲非常大，主戲幾乎都在她身上。」Sandy（吳姍儒）也說：「而且那個尺度非常大欸！」

邱偲琹在片中僅「第三點」不露，其他全都是裸露，導演在拍攝前就已經有先跟演員們講清楚。「因為我當下看劇本的心情，也是這個劇本的喜愛大過於我要裸露的這件事情，所以其實就不會這麼害怕要裸露。」

邱偲琹與鄭人碩、鄭志偉都有情慾戲。「他們在現場，他們兩個都比我還緊張，因為他們很怕我感受到不舒服，但其實我們已經墊了大概這麼、這麼厚的毛巾，所以做每一場戲有任何情慾動作的時候，導演一喊卡，他們很常就是來關心我說：『妳有沒有哪邊不舒服？妳有沒有怎麼樣？』我都說我沒事。」

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吳宗憲提問：「拍這個家裡會同意嗎？」邱偲琹坦言：「（家人）其實是不同意的。」不過，她事後仍有邀請媽媽、奶奶還有妹妹去看首映會：「他們不能接受、還是得來看我。」

此外，雖然吳宗憲一度開玩笑說：「這個整個劇情我已經全部都忘了，但是我卻忘不了妳。」但聽完邱偲琹說「我爸到現在都不敢看」，他也勸「不要給爸爸看，會難過」，然而對方接著說「但是他的同事會一直跟他分享」，讓同樣身為人父的他感同身受、崩潰直呼：「不行的啦！」

邱偲琹坦言，演完這部片心情很低落、一度走不太出來：「所以變得很暴躁，有點反社會人格，最好大家都不要靠近我，所以那時候其實都一個人在家居多。」不過，她事後並沒有看心理醫生，原因是本身有養貓，加上喜歡看《蠟筆小新》，所以很快就自己走出來。

Sandy聽完邱偲琹的經歷，不禁感嘆：「我覺得這個其實要有某一種程度必死的決心，才有辦法做這件事情，因為妳才19歲。」接著崩潰表示「好難想像喔！天哪！我覺得我如果、我如果…不知道」、「我如果幻象我是妳的話，我可能再2年我就後悔了」。隨後提問：「妳會不會後悔？妳現在才25。」邱偲琹則回答：「不後悔，但是之後如果有，會考慮。」

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