雞排妹鄭家純變人妻後難得曬火辣身材　燈光直射「一位置」更玲瓏

鄭家純與日籍醫生男友Akira結婚1年多以來，持續往返台、日兩地工作，並且不時和粉絲分享生活點滴。她7日便在Instagram上傳多張在更衣間試穿泳裝的辣照，婚後難得的大尺度畫面讓網友大飽眼福。



從IG Story中，可以看到鄭家純放下一頭長髮，草帽所附的貝殼鏈帶頗具巧思，身穿米色蕾絲罩衫，正面Deep V剪裁若隱若現出內搭的白色泳裝，渾圓半球全露，雙峰弧線在鏡頭前一覽無遺。

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鄭家純對於這一身的搭配相當滿意，不只罩衫非常可愛，在冬天買泳衣還能打折，一邊試穿一邊對著鏡子狂自拍，「更衣間的光，肌膚拍起來光澤很美。」

事實上，鄭家純2022年為了出道10週年，特別拍攝紀念寫真《純熟》，記錄最美好的樣子後，她在同年10月宣布「我下車了」，未來不會再拍寫真集，「比我美好的人事物很多。」如今難得再PO辣照，也讓粉絲有機會再大飽眼福。

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