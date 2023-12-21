狂粉刺殺許佳玲後載屍回家　鄰居憶兇殺案毛骨悚然：以為是竊盜案

馬來西亞26歲的駐唱女歌手許佳玲，18日遭到男粉絲用刀猛刺8刀喪命，兇手行兇後還將許佳玲屍體開車載回家，附近鄰居得知後都覺得毛骨悚然。



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兇手住處附近的鄰居表示，18日下午約3、4點時，見到家附近來了很多警察，也見到警察將兇手雙手反綁，讓他坐在地上，之後警察還押著兇手進入屋內，起先大家原以為是竊盜案，直到看到新聞報導後才知原來是兇殺案，兇手還將屍體開車載回家，車就停在巷子內，不過當時大家並未注意到車內的情況，回想起來覺得毛骨悚然。因為鄰居平時與兇手沒有什麼接觸，是直到案件報導出來後，才知道附近住著這樣的人物。

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