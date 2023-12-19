富都青年｜刷新大馬片香港票局紀錄　吳慷仁用雞蛋仆觀眾個頭謝票

金馬影后李心潔首度出任監製、王禮霖執導的電影《富都青年》由金馬影帝吳慷仁、陳澤耀主演，在台上映引發口碑熱潮，堪稱是年底最強現象級電影，全台累計票房狂破6300萬，觀眾不只2刷、3刷，更有忠實影迷已經14刷，吳慷仁直呼印象深刻！



《富都青年》在台灣滿滿好評傳到香港、馬來西亞，香港票房突破港幣130萬，同時刷新在香港的馬來西亞電影票房紀錄，該片拍攝地馬來西亞則是首週末4天票房旋即突破馬幣100萬，讓導演王禮霖格外感動，拍攝團隊許願馬來西亞本地票房賣破馬幣350萬，就重返拍攝地點富都舉辦慶功宴，觀眾也殷殷期盼飾演哥哥阿邦的吳慷仁一定要回到富都慶功，迴響空前熱烈。

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台灣觀眾佳評如潮，吳慷仁特別到台中以及家鄉高雄出席映前映後座談，現場更有許多來自馬來西亞的同學、住高雄的香港人、馬來西亞教授、世界各地的交換學生、遠從澎湖奔波到高雄看電影支持的觀眾，還有觀眾帶著鐵粉媽媽來支持《富都青年》的兒子，觀眾年齡層相當廣泛，吳慷仁在高雄的中學同學更大方包場，以行動展現支持。看到大批不辭千里而來只為見金馬影帝一面的現場觀眾，吳慷仁變身寵粉魔人，親自為幸運觀眾一個個重現經典敲蛋畫面，笑說：「這幾場見面會的感想是台灣的蛋比馬來西亞的硬，比較難敲破！」

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觀眾問到在馬來西亞當地的生活觀察，吳慷仁表示：「希望你們在電影裡感受到馬來西亞的太陽、汗水和氣味，能夠喜歡這對兄弟，也能認識在馬來西亞這樣生活的人們，當地有很多像電影中阿邦、阿迪這樣身世的人，但他們真正想要的或許不是身分證，而是身分認同跟愛，希望《富都青年》可以被大家所疼愛。」並分享了電影幕後故事，網路瘋傳的15秒片段所出現的法師，本人真的是馬來西亞當地的知名法師，開拍前特別拜訪法師聊天，片中對方提到「好好活著」，吳慷仁也祝福觀眾們能好好地過生活，氣氛溫馨。電影《富都青年》現正熱映中。

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