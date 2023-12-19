富都青年｜刷新大馬片香港票局紀錄　吳慷仁用雞蛋仆觀眾個頭謝票

撰文：聯合新聞網
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金馬影后李心潔首度出任監製、王禮霖執導的電影《富都青年》由金馬影帝吳慷仁、陳澤耀主演，在台上映引發口碑熱潮，堪稱是年底最強現象級電影，全台累計票房狂破6300萬，觀眾不只2刷、3刷，更有忠實影迷已經14刷，吳慷仁直呼印象深刻！

《富都青年》在台灣滿滿好評傳到香港、馬來西亞，香港票房突破港幣130萬，同時刷新在香港的馬來西亞電影票房紀錄，該片拍攝地馬來西亞則是首週末4天票房旋即突破馬幣100萬，讓導演王禮霖格外感動，拍攝團隊許願馬來西亞本地票房賣破馬幣350萬，就重返拍攝地點富都舉辦慶功宴，觀眾也殷殷期盼飾演哥哥阿邦的吳慷仁一定要回到富都慶功，迴響空前熱烈。

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台灣觀眾佳評如潮，吳慷仁特別到台中以及家鄉高雄出席映前映後座談，現場更有許多來自馬來西亞的同學、住高雄的香港人、馬來西亞教授、世界各地的交換學生、遠從澎湖奔波到高雄看電影支持的觀眾，還有觀眾帶著鐵粉媽媽來支持《富都青年》的兒子，觀眾年齡層相當廣泛，吳慷仁在高雄的中學同學更大方包場，以行動展現支持。看到大批不辭千里而來只為見金馬影帝一面的現場觀眾吳慷仁變身寵粉魔人，親自為幸運觀眾一個個重現經典敲蛋畫面，笑說：「這幾場見面會的感想是台灣的蛋比馬來西亞的硬，比較難敲破！」

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觀眾問到在馬來西亞當地的生活觀察，吳慷仁表示：「希望你們在電影裡感受到馬來西亞的太陽、汗水和氣味，能夠喜歡這對兄弟，也能認識在馬來西亞這樣生活的人們，當地有很多像電影中阿邦、阿迪這樣身世的人，但他們真正想要的或許不是身分證，而是身分認同跟愛，希望《富都青年》可以被大家所疼愛。」並分享了電影幕後故事，網路瘋傳的15秒片段所出現的法師，本人真的是馬來西亞當地的知名法師，開拍前特別拜訪法師聊天，片中對方提到「好好活著」，吳慷仁也祝福觀眾們能好好地過生活，氣氛溫馨。電影《富都青年》現正熱映中。

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