林心如揭寶貝女似爸爸霍建華　談網路欺凌：為什麼要這樣被你罵？

女星林心如近年在台灣以製作人之姿接連推出戲劇，除了入圍金鐘，同時大獲觀眾好評。她近日接受新加坡節目《權聽你說》專訪，暢談事業重心回台灣原因，更直言不太希望女兒進演藝圈。



林心如接受新加坡主持人權怡鳳專訪。她大方透露，長年離開家工作，2013年回台灣製作《16個夏天》，某次回去跟媽媽吃飯，搭電梯時發現媽媽有白頭髮，突然一陣心酸。「我工作是為了更好的生活，可是我卻忘了陪伴是最重要的」，加上兩個弟弟都在外地工作，因此開始生活重心回台灣，正巧遇到名編劇杜政哲，因此推動在台灣製作戲劇，更直言「就是要做朝著金鐘獎邁進的」。

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而林心如除了《16個夏天》奪金鐘50最佳戲劇節目，《華燈初上》透過國際平台Netflix上線海內外，造成現象級追劇熱潮，入圍第57屆金鐘獎共11項，然而劇集大熱最終未能獲獎，2023年製作《有生之年》，沒有參與演出，劇集同樣廣獲好評，製作戲劇的實力已經有目共睹。

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林心如製作戲劇，除了當紅演員齊聚，也挖掘新秀。她談及女兒滿面笑容，透露女兒神韻乍看會像霍建華，如果孩子長大想進演藝圈，她坦言：「我會盡量打消她的念頭。」她覺得自己剛出道時環境還沒有很發達，現在很多網路鍵盤俠，時常有網路霸凌事件，「只能說不要去看，但是看了還是覺得很生氣啊，誰不是人生父母養的，為什麼要這樣被你罵，而且不知道你是誰？」她捨不得女兒面對更嚴峻的網路環境，「我當然希望女兒有足夠抗壓性，但是怎麼避免走過這樣的路」，但她坦承現在雖然說得堅決，以後如果孩子有意願，也是孩子自己的命運。

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