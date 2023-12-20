水行俠2｜英雄片已Out？積遜莫瑪憂票房失利　恐無緣再演水行俠

積遜莫瑪（Jason Momoa）飾演的「水行俠」已在影迷心中植入了一個令人深刻的印象，自《水行俠》（2018）上映後，他更成為DC的票房一哥，截至目前為止目前仍未有任何一部DC作品有超越他11.48億美元的票房紀錄，不過這位水哥似乎不太看好自己未來能再次披上水行俠戰袍。



續集《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）在12月20日（三）正式上映，這是一部睽違5年的續作，同時也是DC擴展宇宙（DCEU）的第十五部及最後一部電影作品，積遜莫瑪同樣再次飾演水行俠，但這很可能會成為他飾演該角色的絕唱。

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積遜莫瑪表示：「DC工作室的現任領導人占士根（James Gunn）與彼得薩弗蘭（Peter Safran）正在建構全新的DC宇宙，結果就是《水行俠與失落王國》大賣，那我就可能繼續飾演水行俠。但現在的情況看來，真的不太樂觀…我喜歡這個角色，並想在未來繼續飾演他，我已經很清楚他的角色定位，即使是在未來的10年左右的時間裡，仍有很多很酷的東西想跟大家分享，我真心喜愛這個角色與這個世界。所以我的意思是，水行俠的未來完全取決於觀眾是否還喜愛著他。」

最後，積遜莫瑪還補充他希望《水行俠與失落王國》不要是個潦草的結局，並表示如果未來新的DC宇宙還有他的一席之地，那他還是很樂意成為其中的一分子，他同時認為：「這是我的家，華納和DC絕對是我的家。」

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《水行俠與失落王國》在12月20日（三）正式上映，該片斥資2.05億美元，若它能取得超越前作的票房，那毫無疑問的積遜莫瑪將在未來繼續飾演水行俠。

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