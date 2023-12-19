嘲台灣網紅RJ下體不到8cm　爆料女生遭網民批評：截圖證據都沒有…

台灣人氣YouTube團體上班不要看前員工「RJ廉傑克曼」，因自帶灑脫魅力且臉龐俊俏，被譽為「最帥YTR」。未料，他一貫對外聲張沒有伴侶，並建構純情單身漢的形象，現下卻遭一名實況主兼Coser的女網友戳破，怒撕他已有女友卻在外約炮偷吃，還大爆他下體「不到8公分（厘米）」。然而事件愈演愈烈，RJ卻佔上風，許多網友砲轟女實況主瘋狂踐踏對方生殖器很粗俗，且在得知對方有女友後發生肉體關係，現在又出來爆料，擺明就是事後諸葛。



一名女實況主兼Coser近日透過Facebook怒噴「不到8公分的直徑2.5公分懶覺（台語，即意男性生殖器），他媽的到底是在自戀什麼＝＝？？？」，並在眾人起鬨之下，表明對方就是大家熟知的RJ，而後再爆對方已有交往4年多的女友，卻還在外劈腿約炮，所營造的純情單身漢全是假象，女實況主更持續針對RJ生殖器在留言區窮追猛打，包含「小X錯過沒差啦ㄏ」、「對，小X沒有話語權」、「之前的新聞是都寫說女粉絲看到都會說已排卵，真抱歉那個X真的是會排不出來欸」，絲毫沒有收手的打算。

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不只如此，女實況主更指出RJ曾在背後說圈內人士閒話，點出「九X跟啊X很勢利眼」，這也吸引Joeman（九妹）和阿滴的關注，分別在下方留言「不知道你在講誰，我認識嗎@@?」、「阿X.. 」讓整起事件更戲劇化。面對如此赤裸地指控，RJ則在Threads傻眼回應，「一覺起來少了好幾公分…誰懂啊」，並附上淚崩的表情符號形容無奈的心情。

然而奇怪的是，縱使RJ遭爆料種種不堪，但仍有許多人力湧入力挺，反倒許多網友紛紛譴責女實況主瘋狂嘲弄私處的做法極度不可取，加上她僅憑文字敘事，沒有半點證據，於是引來網友批評，「每個留言都在那邊X= =，約炮就約炮 自己暈船在那邊公審 侮辱對方性器官真的很低俗」、「我是覺得拿性器官出來講真的蠻沒禮貌的」、「連截圖證據都沒有..瞎雞巴幾點的」。

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眼見苗頭不對，後續發文還原事件始末，透露本來想在網上尋求認真的關係，也明確問過RJ是否有女友，但對方直到與他見面後，才在現場坦白有交往4年的女友，最近處不好於是出來「放鬆」，女實況主稱以為對方會分手，才發生關係，但事後後越想越不對勁，決定撇清關係，但談判上沒有達到共識，所以這件事沒辦法好好善終。另外，她解釋並沒有暈船RJ，極力想撇清兩人關係，還讓RJ能有台階下，但對方盡說些不著邊際的話，還怪罪於自己，她才會發文紓壓，而她也曬出訂房證據和對話紀錄自清；但是，儘管已詳盡說明來龍去脈，不少網友依舊不埋單轟炸，認為女方已知RJ有女友情況下還與對方亂來，實際問題也不小。

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