富都青年｜張艾嘉香港台灣兩地包場撐李心潔做監製：電影非常動人

吳慷仁、陳澤耀主演《富都青年》在台票房熱賣7200萬台幣，劇組團隊履行票房公約重現片中的經典場面「敲蛋」，導演王禮霖、監製李心潔也共同出席。吳慷仁的金馬影帝獎座還放在紙箱中，另提到近期為了在東南亞勤跑映前映後活動，甚至2度感冒，笑稱「我累到有點力不從心」。



《富都青年》自從在台灣、馬來西亞、香港以及廈門等地宣傳，接下來還要去新加坡，整體劇組確實頗累，「從金馬獎宣傳一直跑到現在，雖然很興奮，但從來沒做過這麼久的宣傳」，但他最開心的是票房迴響熱烈，就連走在路上也有不少人稱讚，他與陳澤耀甚至被譽為「國民兄弟」。

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陳澤耀因主演該片在台灣知名度大開，日前回到家鄉馬來西亞，受到熱烈歡迎，「馬來西亞一直期待我們整個團隊回來，畢竟能擁有這麼好的成績」。李心潔入行多年，覺得電影成績如何，一直都只能靠運氣，「但我當了監製之後，每天都會上網看票房數字，整個人很擔心」，並說恩師張艾嘉在香港、台灣都有包場，張艾嘉也有傳訊跟他們說「電影非常動人，為你們驕傲」，並說接下來如果票房破億台幣，想在台灣舉辦馬來西亞風格的流水席。

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