富都青年影評｜大馬現實殘酷寫照　吳慷仁影帝級演技令人歎為觀止

有人為了滿足自己生活的現狀，毅然選擇走到他鄉，展開新的生活，然而，在這個陌生的環境下，失去身份的時候，如何能夠重拾身份，投身於社會生活呢？曾經監製多部馬來西亞電影的王禮霖，首部自編自導的電影，再次以社會關注作為電影的議題，走進現實社會的困境。《富都青年》探討沒有公民身分的外勞，他們面對的生活無助和壓力，吳慷仁的演出令人讚不絕口！



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《富都青年》故事講述阿邦和阿迪兩兄弟自小就在外勞雲集的富都巴剎長大，無父無母，無國籍、無身份，阿邦是一名啞巴，每天小心翼翼地生活，為了糊口而小心工作；阿迪卻不願向現實低頭，以不同的方法賺錢，希望離開巴剎，過著安穩的生活。本來平靜的時刻，卻因為阿邦與阿迪在尋找他們的身世，和辦理身份證的過程中，卻發生了一宗意外，而令他們兩兄弟的生活，陷入了難以收復的境地…

曾經為馬來西亞電影《分貝人生》擔任監製與《迷失安狄》擔任製片的王禮霖，首次以導演和編劇的崗位，自編自導《富都青年》，雖然崗位轉變，但是電影的主題依然，王禮霖以編導的身份，再次關注社會議題，影片取材自社會新聞與現實的議題，透過電影的創作，反映現實社會中，外勞面對的生活困境。

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故事背景設定為在吉隆坡的富都巴剎，這個地方龍蛇混雜，很多東南亞的無證外勞都會在這裡尋找工作，成為他們打工之所。片中的阿邦因為沒有出生證明，無法辦理身分證，繼而無法能夠於富都尋找工作，他的弟弟阿迪雖然同樣沒有身份證，但是他有出世紙，然而，卻少了父母證明，縱使能夠在這裡生活，但也失去了在這裡可以得到的權利。從這個人物的設定，導演王禮霖把觀眾從阿邦與阿迪的背景，走進複雜的社會，複雜的人生。

首次以導演身份執導電影的王禮霖，以寫實的觀點角度，透過阿迪與阿邦兩兄弟在生活裡所承受的困苦和抑壓，刻下反映著今天馬來西亞低下階層面對的困境。影片分別以阿迪幫無證勞工當仲介，以及阿邦在市場裡拼命打工的片段，作為電影的開端，刻下描寫他們二人在富都生活的不同態度，接著，他們回到家中，一起睡在床上休息，從故事的兩條支線，合而為一，從而展開了兩兄弟一起面對命運的安排。

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阿迪與阿邦一起經歷社會的現實殘酷，獨自成長和生活，沒有身份和國藉，他們彷彿是置身於外，難以在富都生存，一直只能躲避，加上阿迪是一名聽障人士，只能夠利用手語跟別人交談，本來已經是活在自我世界的阿迪，刻下把他顯得更加孤立無助，直到最後的一刻，他為了保護阿邦而頂罪，在獄中才能夠得到一絲的解脫。

王禮霖的執導技巧四平八穩，既是把兩位主角的兄弟感情，平實的敘事，把兩兄弟之間的親情，刻劃得細膩。片中其中一幕最令人感到他們之間的感情，就是他們拿起水煮蛋，互相敲著對方的額頭，之後剝殼後一起吃，這個畫面，雖然看似簡單，但骨子裡卻不失二人兄弟之間的情感描繪，從而道出了彼此之間在社會立足之下，承受的生活壓力和悲歌。

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觀看影片的時候，金馬獎提名名單宣佈，片中三位主要的演員 — 吳慷仁、陳澤耀和鄧金煌，分別獲提名最佳男主角、男配角及新演員，若然看過電影的觀眾們，對於他們三位的演出，必定會是印象深刻，吳慷仁和陳澤耀二人演出的阿迪和阿邦兩兄弟，流露著真摯的感情，他們跟鄧金煌飾演的跨性別角色Money，三人建立了的豐富感情。不能否認，吳慷仁在片中演出的阿邦，看他這次的演出，沒有「演戲」的感覺，就是藉著他手語的演出，活生生地把阿邦這人物呈現出來，說服力十足，而在片末獄中的一場長鏡頭戲份，精湛的表技，令人歎為觀止。陳澤耀的表現同樣突出，他能夠表現著阿迪跟阿邦互相之間的扶持，兄弟之情，心裡承受的無助徬徨，發揮得淋漓盡致。飾演Money的鄧金煌，因為角色的設定，性格上比較複雜，同時因為性別的設定，超越了角色的框架，精準到位的演出，令人感到動容。

《富都青年》於豆瓣網站獲得7.1分的好評。（截圖）

《富都青年》的英文片名《Abang Adik》，就是阿邦與阿迪兩兄弟的名字，電影的片名早就已經把主題定位，從兩位主角的設定，他們面對的問題，社會能否容納他們的存在，導演王禮霖點出了今天馬來西亞的寫實現象，從而描寫著人和人之間的感情，吳慷仁、陳澤耀和鄧金煌在片中有很多的發揮空間，令他們能夠表現著角色的層次和情緒，一部令人留下深刻印象的作品。

＃執筆的一刻，金馬獎已經曲中人散，吳慷仁亦成為了金馬六十的影帝，這是不二之選，毋庸置疑。



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