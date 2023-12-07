富都青年｜吳慷仁8部代表作《華燈初上》向變裝皇后學做媽媽桑

恭喜吳慷仁首次入圍金馬獎最佳男主角就加冕金鐘影帝！ 從《下一站，幸福》的深情暖男花拓也、《麻醉風暴》演技炸裂的葉建德，到《一把青》的瀟灑飛官郭軫⋯⋯吳慷仁的實力派演技眾所皆知，但他最近在《華燈初上》第二季出演的「寶媽媽」又再一次顛覆大眾對他的印象，刷新演藝生涯的極限！不過，雖然吳慷仁參與的每一部戲幾乎都備受好評，他的演員之路看似順遂，實際上，吳慷仁15歲開始便到處打工，直到27歲才正式成為演員，但他用努力向大眾證明了何謂「十年磨一劍」。



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吳慷仁出生單親家庭，從15歲開始就四處打零工，年紀輕輕的他，做過水電箱焊接工、工地臨時粗工、餐廳服務生、擺地攤、超市等工作，甚至在工寮住過，後來好不容易到台北酒吧當調酒師，卻因為不懂英文、連酒名都搞不清楚而受挫，只好每天泡在書店找不用錢的書籍惡補，一直到27歲，他意外收到廣告邀約，命運才終於安排他踏上屬於自己的人生舞台。吳慷仁出道至今已經過了12年，累積的優秀作品多不勝數，以下就推薦8部吳慷仁絕對必看的經典代表作，每部都是台劇史上重要的里程碑啊！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、《下一站，幸福》：花拓也

《下一站，幸福》是2009年播出的經典臺劇，由吳建豪、安以軒、許瑋甯、吳慷仁主演，講述曾經是千金大小姐的梁慕橙，在經歷家裡破產、父親去世後，隨著後母與繼父漂泊，但始終以樂觀、堅定的態度面對生活；而聖德集團唯一的繼承人任光晞與她相反，因為被父親拋棄、母親外遇，任光晞成了玩世不恭的紈絝子弟，直到遇見便當小妹梁慕橙才有所轉變。眼看兩人的幸福近在咫尺，任光晞卻檢查出罹患腦瘤，只有接受何董投資的質子治療，光晞才得以擁有多一倍的治癒率，但何董的條件是讓女兒何以茜嫁給光晞，為了救光晞，慕橙不惜對光晞說謊，在手術當天毅然決然的離開，但慕橙不知她已懷了光晞的小孩。六年後，慕橙與兒子曉樂在花田村，過著辛苦但平靜的生活，而手術後失憶的光晞已經與何以茜訂婚，過著光鮮亮麗的幸福生活，此時，看似不會再有交集的兩人，卻再度相遇⋯⋯

《下一站，幸福》是許多人認識吳慷仁的第一部戲，他飾演的花拓也雖然休學在幫派賭場打工，但擁有一顆溫暖的心，一直喜歡著慕橙卻無法說出口的他，在慕橙走投無路之際將她帶回花田村，默默守候著慕橙與小樂母子，為他們抵擋閒言閒語，但最後還是被發了好人卡。雖然花拓也的深情沒有打動女主角，暖男形象卻是狠狠的榨乾了電視機前觀眾的眼淚啊！

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二、《麻醉風暴》：葉建德

《麻醉風暴》敘述麻醉醫師蕭政勳參與一場由院長陳顯榮主持的示範刀，不料病患竟意外離世，執行麻醉的蕭政勳被認為是罪魁禍首，遭到院方勒令停職。然而，辦理理賠的保險員葉建德卻發現客戶並非單純死於醫療疏失，兩人暗中追查後，卻牽扯出更多內幕。

吳慷仁飾演的保險員葉建德，原來曾經也是一位以救人為己業的醫生，卻因醫療人球案成為替罪羔羊，不得不改行做業務，反轉的劇情讓吳慷仁徹底展現精湛演技，也讓他以《麻醉風暴》抱回第50屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角獎，同時也是他演藝生涯中第一座金鐘獎。

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三、《一把青》：郭軫

一舉入圍13項金鐘獎的時代劇《一把青》，由導演曹瑞原改編自白先勇同名作品，主要演員為連俞涵、吳慷仁、楊謹華、天心、楊一展、藍鈞天、温貞菱。全劇背景設定在1945年到1981年間，從中華民國在第二次中日戰爭抗戰勝利，到第二次國共內戰、中華民國政府遷臺，那個「消滅萬惡共匪、解救大陸同胞」及「漢賊不兩立」等反攻大陸口號喊得震天價響的動盪年代。朱青、秦芊儀、周瑋訓（小周）三個空軍女眷，從青澀的女學生嫁給空軍飛官後，從南京來到台灣的眷村，經歷遷徙、漂泊與喪夫之慟的離散。在那個顛沛流離的大時代中，雖遭遇苦難，卻彼此因著「人性之愛」相互幫補扶持，帶出女性總能扛起一個時代的堅韌動人故事。

吳慷仁飾演中華民國空軍第十一大隊中尉分隊長郭軫，風流倜儻、有情有義，是空軍大隊長江偉成的得意門生。一次，他作戰負傷，在浙江聯中女生宿舍休養，順手留下寫著飛機編號513的字條，沒想到少女朱青竟依字條千里尋來，兩人產生一段轟轟烈烈、刻苦銘心的愛情，卻轉瞬即逝。在《一把青》中，吳慷仁英俊瀟灑的模樣讓郭軫成為許多人心目中的「意難平」，而吳慷仁也憑藉這個角色正式晉升視帝，榮獲金鐘獎戲劇節目男主角獎。

四、《我們與惡的距離》：王赦

《我們與惡的距離》全劇以2010年代台灣的多起社會事件為題材，包含震驚台灣社會的北捷隨機殺人案、小燈泡事件，主題囊括思覺失調症、法律與人權、新聞媒體的困境等。劇情講述兩年前一場無差別殺人事件，兇手李曉明造成九人死亡、數十人受傷，最高法院宣判其死刑定讞，李曉明的啊家人從此陷入躲躲藏藏的艱苦生活。李曉明的妹妹改名李大芝後重新踏進社會，成為品味新聞台編輯主管宋喬安的下屬，然而，宋喬安的兒子是當年無差別殺人事件的罹難者，喬安在痛失長子後性格大變、經常酗酒，與丈夫的感情也逐漸消磨殆盡，但就在兩人準備離婚時，11歲的女兒行為卻日漸失序，為了女兒，兩人不得不面對當年尚未癒合的創傷，與此同時，喬安卻意外發現李大芝的真實身份。離開新聞台的李大芝前往飲料店打工，與老闆應思悅同住，但應思悅的弟弟應思聰卻做出諸多詭異的舉動，再度掀起整個社會的波瀾。

吳慷仁在劇中飾演律師王赦，為兇手李曉明辯護的他，出場就被潑的滿身糞，然而，在李曉明死刑定讞之後，他仍積極為李曉明爭取時間，期望追查出李曉明的犯罪動機，好徹底預防類似的悲劇再度發生。《我們與惡的距離》播出後締造了台劇的新高峰，不但在社會各領域皆引起廣泛迴響，更橫掃了2019年的第54屆金鐘獎，其中，飾演宋喬安的賈靜雯封后，吳慷仁也因此再度入圍了戲劇節目男主角獎。

五、《斯卡羅》：水仔

公視史詩級大劇《斯卡羅》改編自陳耀昌醫師的原著小說《傀儡花》，故事背景為1867年的台灣，美國商船「羅妹號」觸礁沉沒，船員登陸排灣族領地求救，被視為侵略者而遭部落出草，引發美國出兵攻打的「羅妹號事件」。瑯嶠（今恆春半島一帶）這片土地，除了原住民斯卡羅，還有閩南人、客家人以及漢番通婚後混血的「土生仔」，各個族群互相算計、械鬥，又不得不團結起來，在這片土地上共生、共存，最後促成李仙得與卓杞篤簽訂台灣首個國際條約「南岬之盟」。這段歷史在課本上僅僅被一筆帶過，卻被形容為「近代台灣史蝶翅的第一次拍動」，改變了台灣百年來的命運。

吳慷仁在《斯卡羅》中飾演社寮頭人水仔，社寮並非漢人聚落，而是由漢人和原住民通婚生下的「土生仔」組成，讓他們只能夾在閩南人、客家人及原住民之間求生，水仔為了社寮能存活下去，可以學狗一邊汪汪叫、一邊滿地爬，只為了討原住民歡心，體現當時人命有多麽卑微和低賤。吳慷仁坦言，為了符合水仔的形象，拍攝期間他不僅強迫自己曬黑，更維持長達3個半月的飢餓狀態，而劇照曝光後，吳慷仁又乾又癟的模樣讓人根本認不出來是他，紛紛大讚他真的「超敬業」！

六、《我沒有談的那場戀愛》：南之仰

《我沒有談的那場戀愛》劇情講述被同事戲稱為「面癱姐」的郭勤勤，一開始是個性格不討喜、眼裡只有工作的女強人。她的臉書封鎖名單有兩個男人，第一位是她同父異母的哥哥南之仰，他總是以玩世不恭的姿態遊戲人間，但看起來「很爛」的他，內在其實有一個受了傷、卻始終沒有被好好療癒的小孩；另一個黑名單叫趙書維，五年前人人都以為他和郭勤勤在一起，可是他卻只把郭勤勤當作最好的朋友⋯⋯在臉書封鎖上一個人， 就能徹底逃離過往的回憶嗎？

吳慷仁在電影裡飾演看起來是「渣男」的南之仰，為了詮釋出角色吊兒郎當的屁孩形象，他還特地為這個角色吃胖20公斤，嚇壞眾人！有別於院線播映版本，Netflix上架的「獨家導演剪輯版」由編導徐譽庭自掏腰包、斥資6位數台幣重製，改以吳慷仁的視角述說整個故事，徐譽庭對此表示，「上映後的某一天，有個聲音對自己說『如果這個故事從慷仁說起會怎樣？』然後那個聲音越來越大，讓我覺得不去試試這個版本，我會很痛苦。」

七、《俗女養成記》：陳晉清

39歲的陳嘉玲沒房沒車沒老公沒小孩，還丟了工作，正式加入女魯蛇的行列。當年不惜引發家庭革命也決心要離開家鄉的她，在台北奮鬥了近二十年，到頭來是一場空。陳嘉玲和台灣十大建設差不多時間出生，地點在台南純樸的鄉下，全家三代同堂，靠阿公開的中藥行維生。與台灣經濟同步成長的陳嘉玲即將邁入40歲，她愛過人，也被人愛過；被人負過，也負過人。就算現在一無所有，天也不會塌下來。她不知道接下來的路要怎麼走，但她告訴自己，接下來的每一天至少可以不違感受，平凡但誠實，普通但理直氣壯的往前走，做一個接受自己的「俗女」。

吳慷仁在《俗女養成記》中驚喜客串陳嘉玲的叔叔陳晉清，他是全家人最寶貝的小兒子，油嘴滑舌、哄得長輩心花怒放，卻是一名不折不扣的敗家子，長年在外的他，只有賭博欠債30萬台幣時才想到要回家，為了錢甚至下跪哭求嘉玲阿公也在所不惜！吳慷仁將陳晉清詮釋的十分有味道，很難想像，他原本並不會講台語，但念台詞時地道的發音超有「氣口」，完全不會讓人發現他的台語不輪轉啊！

八、《華燈初上》：寶寶

Netflix台灣影集《華燈初上》，由林心如擔任製作人出品兼主演，全劇以1988年台北市林森北路的條通文化為背景，故事圍繞著一間日式酒店「光」展開，媽媽桑羅雨儂及蘇慶儀帶領著四位性格鮮明、風情萬種的陪酒小姐，一同在五光十色的歡場穿梭進退，而一起無名的紅鞋女屍案，卻意外揭露了隱藏在小姐們光鮮亮麗的外表下，錯綜複雜的愛恨情仇。

如果說《斯卡羅》中的吳慷仁讓大家認不出來，《華燈初上》第二季登場的吳慷仁更是把所有人嚇得目瞪口呆！在第二季開播前，吳慷仁就曾警告觀眾「到時候請不要吃飽看我」，果然第二季吳慷仁飾演的Sugar酒店媽媽桑「寶寶」一登場，濃妝豔抹的扮相加上扭腰擺臀的歌舞，立刻讓討論度飆升。吳慷仁表示，開拍前他還特地向變裝皇后討教，並學習穿高跟鞋跳舞，「每次上課完，小腿就是炸裂，比跑20公里還痛，女孩兒們我佩服妳們」。

除了以上8部經典好劇外，吳慷仁其實還挑戰了各式各樣突破自我的角色，像是電影《白蟻-慾望迷網》中，他為了詮釋具有偷內衣褲癖好的書店店員白以德，還親自到專賣女性貼身衣物的店舖購買內衣，賣內衣的大姐更熱心的幫他挑選合適的尺寸，而在電影中，吳慷仁也真的穿上火紅的女性內衣褲、大尺度全裸出鏡，最後果然也因此奪得第19屆台北電影節最佳男主角。看完的吳慷仁這些作品，讓人不得不佩服他身為演員的敬業程度和精神，不知道下一次吳慷仁又會以什麼模樣和影迷會面呢？

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何吳慷仁演什麼像什麼？解析金鐘視帝8部必看神劇，演藝之路其實暗藏洋蔥】