雞排妹親家姐寒冬猝死「親歷喪親之痛」呼籲大眾學一件事救人一命

近日寒流來襲，各地氣溫驟降，台灣因為天冷而猝死的案件暴增。藝人「雞排妹」鄭家純昨（23）日出席「全民救護推廣」活動，而她在活動中也透露自己的親姊姊在某一年寒冬的睡夢中猝死，因此讓她意識到救護的重要性，也積極參與相關活動並呼籲大家學習CPR+AED急救。



爭取連任的彰化縣第二選區立委候選人黃秀芳昨日與DPAC彰化縣防災協會合辦「全民救護推廣」活動，並舉辦「彰化汪汪隊大集合」寵物交流活動，而鄭家純也特別出席活動，她感慨透露自己的親姊姊有長期酗酒的習慣，沒想到姊姊卻在某一年寒冬的睡夢中猝死，再也沒有醒過來。

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鄭家純呼籲民眾，如果看到有意外發生，但救護人員還沒到現場時，鼓勵大家把袖子挽起來趕快進行CPR+AED急救，不用擔心會做不好或是壓斷肋骨，鄭家純指出，「我先生是醫生，他有跟我說我們在急救的時候壓斷肋骨是很正常的，肋骨骨折會好，但是心臟停止一段時間就真的回不來了」，鄭家純希望透過積極參與相關活動宣導，讓民眾意識到急救的重要性。

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