安心亞不畏寒流　穿性感大露背擔任表演嘉賓　轉身網驚︰辣妹駕到

女星安心亞23日晚間登上「2023最愛基隆年終演唱會」，不畏寒流，以一身勁裝出場，讓大批網友直呼：「辣妹駕到」。



基隆年終演唱會23日晚間在市立體育館登場，安心亞擔任開場表演嘉賓，頂著波浪中長髮，穿著藍色性感小可愛出場，一轉身大露美背，一連演唱〈來追我男友吧〉、〈Chillaxing輕樂心〉、〈新宿〉、〈呼呼〉4首歌曲，讓現場氣氛嗨翻。

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雖然寒流來襲，但安心亞帶來勁歌熱舞，開心與台下觀眾互動，直呼：「我一點都不覺得冷，基隆人的熱情，讓我還流汗了。」主持人則大讚她「太辣了，還對鏡頭放電」。

安心亞也在臉書PO出當天美照，寫下：「謝謝基隆的熱情，好浪漫的一晚，本來想說外帶大麵炒花枝羹回去吃的，但⋯還是等我跨年表演完再來吃好了。」

該貼文釣出女星曾雅蘭留言：「正瘋了啦」，其他網友也紛紛回：「火辣辣，辣妹駕到」、「很貼心的女人」、「超美的～謝謝你帶給大家浪漫的開場」、「好漂亮，好性感」、「辣喔！」、「這麼冷的天辛苦妳了」、「大麵炒加辣超好吃， 每次回基隆必吃」。

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