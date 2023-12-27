許佳玲被狂粉插死　大馬警不排除二人曾交往　網民：在傷口上灑鹽

年僅26歲的馬來西亞駐唱女歌手許佳玲，近日慘遭一名中年狂粉下毒手，連捅8刀喪命，男粉絲還運屍逃亡並嘗試輕生，但仍在不久後落網，兇殘作為震驚社會，許佳玲家屬、未婚夫悲憤交加，盼警方趕快釐清案情，讓許佳玲得以安息。熟料，警方23日表示不排除往「死者曾與兇嫌交往」的方向偵查，此說法火速被許多網民痛批，形同在家屬傷口上灑鹽。



據《中國報》指出，警方23日開記者會表示兇嫌因企圖喝漂白水自盡，目前仍躺在醫院接受治療，但承諾一定會盡速交出完善調查報告，屆時提交給副檢查司進一步定奪，其中他補充「警方仍在調查嫌犯的犯案動機，目前不排除死者曾和嫌犯交往」，強調需要更多證據去佐證。

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而警方的說法卻帶給家屬二度傷害，據《星洲網》報導，許佳玲弟弟許偉祥和未婚夫劉宇陽小力斥責，「警方應該多方面收集證據，包括傳召我們、或佳玲身邊的親人、閨密等錄供，來呼應嫌犯的口供對證。我們感到疑惑，為何警方至今都還未正式傳召我們錄供？希望警方就我們通過媒體的發言能了解我們的訴求，不要誤會家屬的意思」，坦言對許多網民因訊息憑空捏造故事感到心痛，應該顧及受害者遺族的感受。

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他們進一步釋出善意，「我們無意去阻止、干擾或施壓警方辦案，家屬樂意全力配合警方查案，相信口供來自嫌犯。我們也質疑未經證實的報導，如兇嫌謊稱是佳玲『前男友』、其職業也傳出多個版本，而讓我們懷疑對方的誠信問題」，最後重申期許真相能早日水落石出，讓佳玲安息。

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