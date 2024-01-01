2023回顧｜盤點6部黑馬陸劇《九義人》獲封大陸版《黑暗榮耀》

回顧2023年的陸劇，好看的口碑劇眾多，尤其是下半年度更是如雨後春筍，讓觀眾不劇荒；但最後讓人印象深刻的，往往是那些意料之外的黑馬劇，例如：年初打戲不輸武俠劇的《少年歌行》，以及低調開播卻精采絕倫的掃黑劇《狂飆》，都不是開播前讓人看好的作品，但開播後好評如潮！



盤點2023年不能錯過的黑馬劇，這幾部沒看就可惜了！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《少年歌行》李宏毅、劉學義、敖瑞鵬

《少年歌行》改編自知名小說、動畫，六位少年經歷生死成為交託性命的至交，攜手破陰謀安朝堂，還百姓平靜的生活；故事內容與以往的少年勵志題材差不多，最成功的就是選角貼合，李宏毅、劉學義、敖瑞鵬以「一跩一怪一傻」闖江湖的逗趣開場，加上特效滿分的打戲，讓中二尷尬轉換成熱血燃炸，意外好看又暢快淋漓追劇享受，全網延燒、豆瓣評分8.3，看過的無不大推。

《狂飆》張譯、張頌文

《狂飆》是一部掃黑題材的警匪劇，雖然故事最終離不開逞惡楊善的結局，但這部以真實例子改編，細膩的蚵畫人性，除了讓反派的形象更立體，也反影真實社會，最刺激的就是，不到最後都不知道誰是真正的壞人；加上實力派主演群同場飆戲，全劇都演技在線，高水準的爽感讓人忍不住一集接一集，在春節期間霸屏、豆瓣開分9.1，成為近年來掃黑劇之冠。

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《古相思曲》張雅欽、郭迦南

《古相思曲》是短劇勃發以來最特殊的作品，升級版穿越梗是成功關鍵，男主是現代史學家，意外回到過去發現古代妖后被冤真相，但男女主時序相反，一個順向一個逆向，男主不斷逆時穿越，在阻止悲劇的過程愛上了她，而女主要承受他次次消失，可能無法再見的恐懼，營造刻骨銘心又無能為力的氛圍，分分鐘逼人哭；雖然篇幅短，但人物、故事、服化都精緻，連豆瓣評分都高達8.6，不輸大製作戲劇。

《當我飛奔向你》周翊然、張淼怡

《當我飛奔向你》改編自竹已的小說，述說一群從高中到出社會的男女，攜手成長的校園愛情輕喜劇。以往校園愛情故事大多著墨於主線，此部以群像劇的框架深入發展人物，情感上不僅有超甜的女追男愛情，也有歡樂感人的友情、互相付出的親情，雖然選角都是年輕新晉的演員，但整體塑造太成功，讓人越看越上頭，豆瓣評分7.9，粉絲大推為2023年最值得重刷的校園劇。

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《九義人》吳倩、喬振宇

《九義人》是一部有關老師長期並多次「性侵」多位女學徒的敏感題材，除了劇情高燃、人物鮮明，最成功以特殊敘事，單數集、雙數集切換過去與現在，巧妙將人物做兩個時空的連結，加深人物對事件的恨，也讓觀眾共情跟著憤怒，醞釀結尾反敗為勝的氣勢，網稱陸版《黑暗榮耀》，雖然沒有高調宣傳還低調開播，豆瓣開播竟高達8.0，榮登2023年必推的復仇劇。

《異人之下》彭昱暢、王影璐、侯明昊

《異人之下》改編自人氣動畫，以奇幻元素、誇張的方式、搞笑的風格，呈現熱血格鬥的故事。此類改編特效難度高，但此部將動畫技能實體化完成高，特效非常給力，讓中二劇情不俗氣，還能集集熱血沸騰；除了特效，選角也是亮點之一，顏值與氣質都貼合原著角色，加上特效技能的震撼力，給觀眾全新的感受，難怪撤檔再播仍創高人氣，拿下豆瓣8.1高分，打破一開始不被看好的評論。

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綜觀以上６部，雖然開拍的時候沒有關注度，演員也不是流量之選，但開播後都給觀眾太多驚喜，《少年歌行》、《異人之下》是把特效做到極致，戰鬥畫面衝擊視覺；《古相思曲》、《九義人》另闢蹊徑，以破天荒的敘事方式玩出新花樣；《狂飆》、《當我飛奔向你》將演員本身的特色展現的淋漓盡致，總結成功的因素是劇情佳、選角好、加入創新元素、細節不馬虎，希望這樣堅持做好的戲劇精神，將來能越來越多。

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：陸劇《春花厭》劉學義、吳謹言官宣卻挨酸！原著狗血虐女主「挖墳鞭屍」三觀好炸裂！】