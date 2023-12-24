2023年「8位爆紅潛力股」陸劇男星　鄧為、張晚意都被睇高一線

今年不只甜寵陸劇、古裝劇都各有黑馬代表，劇中更有不少主演們憑藉著出眾外貌、精湛演技，以及深刻的角色詮釋而受到外界矚目。在競爭激烈的演藝圈中，這些新秀正快速崛起，以不同風格和演技展現自己。



這就盤點2023年「8位爆紅潛力股」陸劇男星，比如《長相思》鄧為、《當我飛奔向你》周翊然，來看看你心中的男神有沒有上榜！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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爆紅潛力股陸劇男星1：鄧為

「鄧為」今年因為古裝劇《長相思》中的「塗山璟」而大爆紅，今年28歲的他其實最早是憑奇幻仙俠劇《遇龍》中的「雪阡尋」開始被關注，隨後不管是《重紫》還是《長月燼明》，雖然都是配角，但因為有顏值、有演技，時常被劇迷評為比男主還要令人印象深刻的「帥男二」。

繼《長相思》後，鄧為還有一部《雲秀行》作品，雖然不是主角，但一樣深受網友期待，這次魅力值會不會又輾壓主角呢？當然，劇迷們也相當看好鄧為未來可以晉升一線男主角。

爆紅潛力股陸劇男星2：張晚意

「張晚意」同樣也是因為古裝劇《長相思》而為人所知，在劇中他飾演悲情男主角瑲玹，為了有能力保護心愛之人，汲汲營營地爭取帝位，最後卻得迎娶一堆後宮妃嬪，而真正的愛人卻離自己而去。其實張晚意早在《風起霓裳》飾演反派「曹王」時，就有不少劇迷注意到他，也是很有望成為一線明星的潛力股。

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爆紅潛力股陸劇男星3：周翊然

今年帶來《當我飛奔向你》和《白日夢我》兩部甜寵作品的「周翊然」，其實最早是以歌手出道，之前也曾參演過多部陸劇，不過都沒有真正走入劇迷的心中。今年則是憑藉校園劇《當我飛奔向你》，在劇中飾演高冷學霸張陸讓一角，讓他的微博在一個月內就漲粉百萬。除了這兩部甜寵愛情劇之外，周翊然在古裝劇《灼灼風流》的表現也意外很亮眼，若要朝古裝美男發展也是很有潛力。

爆紅潛力股陸劇男星4：成毅

陸劇迷們今年對「成毅」應該完全不陌生，先是在暑期帶來黑馬武俠劇《蓮花樓》，緊接著愛情劇《南風知我意》又空降開播。成毅最早是憑藉《青雲志》在劇迷心中留下印象，而讓他真正翻身爆紅的則是《琉璃》禹司鳳一角。在這之後，不論是《沉香如屑》中一人分飾三角，還是《蓮花樓》中演活了李相夷和李蓮花，相信對成毅的演技，劇迷們都是有目共睹的。

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爆紅潛力股陸劇男星5：陳哲遠

說起2023的話題男星，「陳哲遠」的人氣也不在話下！被網友譽為「校園感男神」的他，過去曾帶來多部甜寵陸劇，比如《暗格里的秘密》、 《我的反派男友》，今年則是與趙露思搭擋主演《偷偷藏不住》而口碑爆棚，在劇中他飾演的「暖男段嘉許」幾乎是每位女孩心中的理想型。繼《偷偷藏不住》之後，陳哲遠接下來還有5部待播陸劇，其中討論度較高、最令網友期待的有《烽火流金》、《仙劍奇俠傳四》、《白色橄欖樹》。

爆紅潛力股陸劇男星6：吳磊

去年因為古裝群像劇《星漢燦爛·月升滄海》而爆紅的「吳磊」，幾乎每年都會帶來一部膾炙人口的作品，比如2021年與迪麗熱巴領銜主演的《長歌行》，還有2020年與宋祖兒合作的《上古密約》，而今年則是帶來時裝劇《愛情而已》，在劇中與周雨彤的姐弟戀也被網友評為年度最甜CP之一。

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爆紅潛力股陸劇男星7：白敬亭

「白敬亭」雖然不是爆紅型男主，卻默默累積了不少好口碑，只要有他出演的劇幾乎都是品質保證，比如《你是我的城池營壘》、《開端》、《卿卿日常》等開播後都有很高的熱度和口碑，而今年他與宋軼領銜主演《長風渡》更是話題不斷，因為兩人在現實生活中本來就是情侶，這次在劇中飾演夫妻也讓劇迷更有帶入感。

爆紅潛力股陸劇男星8：魏大勛

今年「魏大勛」除了與秦嵐的姐弟戀情備受關注之外，他在消防都市劇《我的人間煙火》中飾演霸道總裁孟宴臣一角也普遍獲得好評，雖然中間多次阻擾許沁與宋焰復合，不免讓劇迷覺得很拖戲，但不得不說他的人設還是討喜的，最後給予許沁真心祝福，以及與宋焰握手言合的收尾還是有扳回一城，而且在這部劇中魏大勛的氣場絲毫不輸楊洋，今年也可以視為他的事業巔峰。

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