汪小菲「激靚新歡」竟是她？身份遭網民起底 張蘭不耐煩回應
撰文：聯合新聞網
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汪小菲自和大S離婚後感情生活依舊精彩，他日前被拍到疑似帶新女友赴台，有網友發現汪小菲新歡似乎正是台灣網紅曼蒂（Mandy），還在底下留言直接問她：「聽說是汪小菲的新女友，是真的嗎？」她雖未正面回應，但對其他網友的祝福卻表態按讚，兩人關係不言而喻。
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而汪小菲媽媽張蘭開直播，有網友好奇汪小菲的新戀情，她不耐煩表示「我兒子又官宣了？愛宣不宣，真逗」，並不忘吐槽網友「別管別人了，下輩子是不是你兒子、是不是你媽都不知道呢」，要網友少管閒事。
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