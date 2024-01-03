疑逼死李善均！經紀公司向記者提告：曾期望公正的警方揭開真相…

韓演員李善均捲入吸毒案，上月27日被發現陳屍車上，疑似因壓力過大輕生，令外界相當震驚。而他的經紀公司今（3）表示，已對當初報導不實的媒體提告。



李善均去年10月被酒店經理指控吸毒，消息一出時新聞以「L姓大咖男星」報導，沒多久就爆出L男星是李善均，他頓時被推到風口浪尖，雖然驗毒3次都是陰性，但持續大篇幅的報導讓李善均承受莫大壓力。

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他經紀公司Hodu&U Entertainment今發出聲明，表示過去3個月來部分媒體對李善均惡意並毫無下限的報導，讓人深感遺憾，「雖然曾期望公正的警方可以揭開真相，但由於無法再期待，我們決定直接導正事實。」透露正在搜集資料，已對李善均12月27日死亡消息爆出來的那天，做出不實報導的記者提告，除了要求法律責任，也要記者公開道歉，呼籲「由於調查仍在進行中，我們無法回覆所有問題。因此，我們希望相關人員盡快刪除或是更正毫無來源的報導內容，或是沒有查證的報導」。

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