李善均《上流寄生族》老婆首發聲：永遠不會忘記大家當時笑得開心
撰文：聯合新聞網
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韓星李善均捲入吸毒案，27日輕生離世，29日出殯，不少韓國明星都紛紛發文哀悼。近日在電影《上流寄生族》中飾演李善均妻子的富太太曹汝貞，昨天凌晨則首度發聲談李善均。
曹汝貞昨天凌晨在IG上發文悼念李善均，發文中寫道：「不會忘記曾經在一起的榮耀，永遠不會忘記大家當時笑得開心」，她更稱新的一年會好好表現，期許自己「成為像哥哥一樣善良的演員。」
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曹汝貞16歲以模特兒身分出道，憑著招牌笑容擄獲粉絲心，2010年拋開乖乖女形象，在古裝電影《情慾對決》中一脫成名，憑該片成功拿下富川國際奇幻影展最佳女演員獎，聲勢水漲船高，2019年在電影《上流寄生族》飾演個性天真的富太太，並以此角色奪下韓國春史大獎、青龍獎雙影后，她也因該片踏上康城、奧斯卡紅毯，晉身國際電影圈。
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