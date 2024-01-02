李善均《上流寄生族》老婆首發聲：永遠不會忘記大家當時笑得開心

韓星李善均捲入吸毒案，27日輕生離世，29日出殯，不少韓國明星都紛紛發文哀悼。近日在電影《上流寄生族》中飾演李善均妻子的富太太曹汝貞，昨天凌晨則首度發聲談李善均。



曹汝貞昨天凌晨在IG上發文悼念李善均，發文中寫道：「不會忘記曾經在一起的榮耀，永遠不會忘記大家當時笑得開心」，她更稱新的一年會好好表現，期許自己「成為像哥哥一樣善良的演員。」

【圖輯】點圖放大看更多曹汝貞IG靚相👇👇👇

+ 14

曹汝貞16歲以模特兒身分出道，憑著招牌笑容擄獲粉絲心，2010年拋開乖乖女形象，在古裝電影《情慾對決》中一脫成名，憑該片成功拿下富川國際奇幻影展最佳女演員獎，聲勢水漲船高，2019年在電影《上流寄生族》飾演個性天真的富太太，並以此角色奪下韓國春史大獎、青龍獎雙影后，她也因該片踏上康城、奧斯卡紅毯，晉身國際電影圈。

【相關圖輯】李善均輕生真正原因惹端測 網民列出4大陰謀論 Oppa恐成替死鬼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

快訊／捲入吸毒風波！李善均倒臥車內身亡 疑燒炭輕生

又一對無預警離婚！對生子無共識 張兆志結束6年婚姻

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】