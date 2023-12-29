李善均生前被勒索3.5億韓元　斥韓警偏袒A女　韓媒揭調查內幕

韓國演員李善均27日離開人世，今（29）天則由愛妻田慧振與膝下兩個孩子送他最後一程，不過李善均生前為涉毒案接受警方調查時，到底有沒有收到公平待遇也成了最新焦點。有韓國媒體爆料，其實李善均早就抱怨警方似乎更偏袒酒店經理A女的說法，甚至調查人員明知勒索的2名女性之間的對話曾遭變造，卻仍相當不以為意。



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韓國電視台MBC報導指出，李善均在過世之前曾向警方遞交意見書，其中就提到李善均曾表示調查人員似乎更偏向A女的證詞，「調查人員多次對外提供A女的證詞，而且好幾次提到她的時候，都不帶姓氏、只叫名字兩個字，感覺在偏袒她，這讓我很擔心。」李善均最後一次到案說明時，就是希望能透過這份意見書申請測謊，以確認自己跟A女雙方證詞的可信度，同時也希望能為了之後的判決，留下具體的事證。

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此外，李善均生前曾遭2名女性勒索共3.5億元韓幣，包含前述的A女，以及昨（28）天帶娃出庭的29歲女性，調查人員也向李善均詢問這2名女性之間往來的訊息內容。雖然李善均方面對此表示，「內容已經被變造過，我不知道來龍去脈，也無法相信。」未料調查人員竟表示：「我知道啊，但女幹部的證詞看起來很可信。」

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