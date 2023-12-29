李善均去世｜GD權志龍曬一圖悼亡友　曾遭韓警多次驗毒呈陰性甩難

南韓藝人G-Dragon（權志龍）先前捲入染毒風波，隨後確認「3採陰」證實沒染毒；而他27日深夜曬出黑底白菊花照，被認為是在悼念李善均。



GD與李善均皆在同時間，被同位聲色場所女室長爆料染毒，而GD於19日正式洗脫嫌疑，仁川警察廳毒品搜查科宣布不移交，以「無嫌疑」結案；不過，李善均卻於27日上午10時30分在首爾某公園，被發現昏迷不醒，隨後他車上發現燒炭痕跡，證實輕生身亡，更是爆發出多種「陰謀論」。

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李善均逝世消息傳出後，震驚南韓演藝圈，眾多藝人前往靈堂弔唁；而GD在27日深夜曬出1張黑底圖，只見上面僅有1個白色菊花的圖像，並未寫下其他文字，也沒有解釋發文原因，不過，類似代表哀悼的白菊花圖樣，被外界認為他在哀悼李善均。

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事實上，GD也經歷警方多次調查，隨後確認「3採陰」證實沒染毒，他順利證明清白後，也透過經紀公司發出手寫信，坦言最近確實過得很困難，讓周圍的人相當擔心，也不忘感謝表示：「感謝你們的支持，才能讓我很好的克服」，更喊話「會在2024年捲土重來」。

而GD也在信中提到，因為捲入染毒事件，看到更多未曾看過的地方，表示每年吸毒的人數約2萬人，但透過治療機構接受治療的卻不到500人，因此為根除毒品將成立基金會，也為了防止弱者的不公平事件再次發生；隨後也正式成立禁毒公益基金「JUSPEACE」，並捐款3億韓元。

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