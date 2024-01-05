丫頭詹子晴IG自爆「決定結束了」結婚3年驚傳分居　經紀人咁回應

丫頭詹子晴在2023年結束時發了一則IG，「給勇敢的自己一個自己一個擁抱，有些里程碑在我人生中存在很長一段日子在今年決定結束了」引發外界對她婚姻聯想，甚至傳出兩人已經分居，經紀人說，這傳言太離譜，兩人還住在一起，根本沒這件事。



詹子晴和台灣警政署前署長王卓鈞兒子王惟立交往多年，中間還一度分手，最後復合結婚，外界看來甜蜜的婚姻，卻因為她的發文而投下漣漪，她在IG上寫「很多不捨和煎熬但得這樣選擇，面對放下是我今年重要的課題，這當中的無助與無奈，寶寶心裡苦但無處發洩，所以這一年我學著讓自己的心過得平靜與舒服，學著善待自己」。

【圖輯】點圖放大看更多丫頭（詹子晴）IG靚相👇👇👇

+ 48

不過，2023年她在工作上確實遇到狀況，一路發展投入的副業「不要對我尖叫」因為和股東理念不合分道揚鑣，這對她來說是很大的打擊，紀經紀人說，她IG上寫的，就是去年一整年心情的總結，跟家事、婚姻無關。

丫頭（詹子晴）2020年與王惟立登記結婚（IG@ava112411）

延伸閱讀：

王欣儀親姊遭刺39刀身亡 男友戴立忍崩潰被軍方軟禁

高雄跨年出事了！她飆髒話「有人拿刀」 警察緊急維安

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】