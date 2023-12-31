林襄仙氣師妹張雅涵開個唱　離婚爸媽感動重聚：盼他們能以我為傲

「涵氧女孩」張雅涵Kimi 30日將舉辦人生首場個人演唱會，單親的雅涵也因為這場演唱會，讓分開已久的爸媽首次合體，「真的很感動，希望家人們以我為傲」。



首次舉辦個唱，雅涵對於事前的準備工作是完全不擔心，甚至不會緊張，但她說，我擔心跟緊張的時間點，是在上台後，尤其是面對觀眾時，上台前還喝了二杯紅酒壯壯膽。

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最害怕的是發生「千人響應，無人到場的情況」，所幸演藝圈中的好友，李唯楓、林進、張灝等人也到場力挺。綜藝節目主持人梁赫群、何妤玟也到場觀賞，讓她直呼感受到溫暖：「他們兩個是我在演藝圈裡最喜歡的前輩。」

雅涵為了演唱會，挑戰爵士鼓練習了一個多月，展現才藝，雅涵一共演唱14首歌曲，同公司的林襄、芷霖也都到場同台飆歌。

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觀眾席中，雅涵的爸爸、媽媽、阿姨、親戚家人也特別從南部北上來支持，她激動的表示：「今天對我來說最開心的是家人的到來，在我2歲的時候，爸媽就分開了，所以在我的記憶中，幾乎沒有家人們團聚在一起的經驗，沒想到就在今晚，我的演唱會上，家人們全部團聚了，真的很感動，希望家人們以我為傲。」

她也感謝經紀公司的栽培及夥伴林襄、芷霖、十元、宋宋，一路以來的鼓勵及幫助他建立自信心，更感謝粉絲「涵吉們」沒有觀眾就沒有這場演唱會。

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