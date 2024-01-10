繁花專訪｜曾美慧孜視金像獎為「人生第一個高潮」：一切才剛開始

電視劇《繁花》熱度炸裂，主角光環之外，配角亦實力派雲集，飾演小領班的曾美慧孜戲份不多，卻場場驚豔。她曾憑大尺度情慾戲獲封金像獎影后。



為飾演身材豐腴的敏敏，據傳曾美慧孜增肥30斤。在劇中，敏敏是敢闖敢拼的外來妹，喜慶、嬌憨、性感，頭腦十分靈活，她和辛芷蕾飾演的李李同框，有觀眾驚呼：「這是史上最欲的兩張臉。」

2019年，她憑藉大尺度電影《三夫》，獲封金像獎影后。 「戲比天大」是曾美慧孜的口頭禪。她毫不避諱自己的野心：「沒有演員不想紅，沒有演員沒有野心。大家認為『野心』是一個貶義詞，但是我覺得它是一種動力。」

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自述：曾美慧孜／編輯：陳星、石鳴（一条）



一、《繁花》裡的金像獎影后

曾美慧孜再一次憑在《繁花》裡的演技出圈了。觀眾驚呼，只有王家衛才能找來這麼豪華的陣容──香港金像獎影后，甘願飾演一個小配角。

曾美慧孜飾演的敏敏第一次亮相，是在至真園一眾女服務員的簇擁下，嬌羞地炫耀新買的昂貴口紅，渾然天成的演技，讓這個「外來妹」的形象令人眼前一亮：既有毫不掩飾的野心，又不失少女的嬌憨感。

前領班向辛芷蕾飾演的李李痛斥敏敏：「天天上班這個領頭開得這麼低，一進包房把人家客人花得團團轉，還坐在人家大腿上面敬酒。」

李李別具慧眼，一番試探下，識別出敏敏嬌憨外表下的靈活頭腦，提拔她成為新領班。同時也教她「想賺大錢，靠的是腦子，不是扣子。」

至真園遇到困境，她向李李彙報情況，將一個焦急、惶惑的領班形象刻畫得入木三分。被一起來上海打工的外地姐妹「小江西」背刺，在巷弄對峙，一改往日嬌憨狀態，兇狠、直接。我們曾在2019年，也即曾美慧孜獲得香港金像獎影后不久，有幸去她拍戲的片場拜訪，見到真實又野心勃勃的她。

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二、「提起創作，我就不會退讓」

2019年，曾美慧孜終於成了明星，可是並不像明星。中午給她發約訪郵件，午夜她自己回的郵件，很痛快地答應了採訪。她在雲南的大山裡拍戲，我們也進了一趟山。

第一次見面，是在她約定的一家川菜館。她穿著綠色和粉色的運動服，沒有化妝，非常樸實，用一口流利的當地話點菜。乍一看，會以為她就是在當地生活的人，但其實她在這裡不過生活了一個多月。

她帶著我們去了很多當地的地方，芭蕉林、湖邊、排練室。在每一個場景都冒出非常多的想法，「我想創作」，「提起創作我就不會退讓」。

她平時不上妝，髮型也是很隨意地披散下來，有時候會紮成高高的馬尾。在休息的時候，會蹲在我們旁邊吃炸雞翅。我們隨意地聊天，她似乎什麼都肯講。

2006年，曾美慧孜入行的處女作就是方勵監製的。導演是婁燁，主演是郝蕾，曾美慧孜在裡面演郝蕾的室友，一個懵懂的女大學生冬冬。女主角教冬冬自慰的戲，至今仍讓人印象深刻。

她的第二部片子，就是李玉導演的《蘋果》（2007）。她演一個洗腳小妹，墮入風塵後被嫖客謀殺。因為這部片子，她第一次去了柏林電影節，嘗到了走紅毯的滋味。

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之後就是長時間的默默無聞和努力嘗試突圍。她拍了幾部電視劇、電影，都是喜劇，反響不溫不火。和葛優合作過一部《氣喘吁吁》，飾演一個不起眼的保姆。和孫儷合作過一部都市時裝劇《辣媽正傳》，演一個叫仙仙的配角。

這些角色裡比較出彩的，是在劉震雲編劇的電視劇《手機》裡的牛彩雲。角色設定是一個鄉下姑娘，希望接觸高級的社交圈子，借此一炮而紅。「歪馬尾、藍眼影、造型語言皆雷人」是牛彩雲給人留下的印象，她承擔了劇裡的大量笑點。

但是喜劇的路她沒有走通。到最後，她甚至去拍了一部豆瓣只有23個人看過的網劇，叫《東京血族》，是關於變種人的科幻故事。

直到2016年，她拍了文藝片導演章明的《冥王星時刻》，飾演裡面一個寂寞的鄉村女人春苔。人們突然發現，這就是她的戲路：演一種情慾勃發、生命力旺盛、所有情緒意圖怒放卻又被現實無情壓抑的女人。

她的戲一部接一部地演起來了：《雲水》、《下海》、《地球最後的夜晚》、《南方車站的聚會》……在《下海》裡，她是一個在巴黎站街的妓女，在《地球最後的夜晚》裡，她是一個神秘前女友，在《南方車站的聚會》裡，她是一個陪泳女。

所有這些角色，都與慾望和性有關。

拿金像獎影后的《三夫》，是陳果導演「妓女三部曲」的終篇。因為尺度過大，導演曾經想要不要找一個AV女優來演。曾美慧孜赤膊上陣，增肥40斤，演出了一種原始地母般的「女神」之感。

細看她的長相，其實並不出眾，好在棱角分明。早年她常演天真型的小女生，但事實證明，更適合她的是咄咄逼人的攻擊性，和一種若有若無，說不清道不明的神秘感。

她自己顯然也意識到了這一點。採訪中她更願意談「戲」，不願意談自己，「我自己的經歷說太多沒有意義」。她以前一直沒有經紀人，理由是她更願意親自直面這個世界，接受挑戰。這個月月初，她終於給自己找了個經紀人。從此之後，她和世界之間，又多了一層屏障。

以下是曾美慧孜的自述。

三、「我的性感，是一種生命力」

那天我拿了獎之後獎特別沉，比我想像的要沉很多。我穿著高跟鞋，腳都是顫抖的，從臺上走到後臺。那一段路很短，但是後臺是黑的，地上有非常巨大的地燈，感覺似乎閃著萬丈光芒，那一刻眼淚就「嘩」——潸然淚下。

我想過我要得金像獎，但沒想到是這一天，這一部片子。這個獎算是我人生的第一個高潮，入行十幾年，一切才剛剛開始。

曾美慧孜拿金像獎影后的《三夫》，是陳果導演「妓女三部曲」的終篇。（《香港電影金像獎頒獎典禮》節目截圖）

其實我從小就非常清楚我要做什麼，就是當大演員，大明星。這個「大」，不是大家認為的那種Superstar，而是戲比天大。

別人說我把野心穿在身上，我覺得這種描述挺準確的。沒有演員不想紅，沒有演員沒有野心。可能大家認為野心是一個貶義詞，但是我覺得它是一種動力。

「野」字左邊是一個「里」，右邊是一個「予」，我覺得「裡」就代表田地，「予」就意味著你必須給予這個田地非常大的力量。

我5歲開始學琵琶，12、13歲開始學京劇。感覺作為一個中國演員，會京劇的話會特別有意義。

曾美慧孜第一次參加柏林電影節。（一条授權使用）

小時候我的聲線和鄧麗君很像，又長著和她很像的娃娃臉，然後就參加唱歌比賽，模仿鄧麗君唱歌，唱那些成熟的大人歌曲。第一次掙到錢也是因為參加這樣的比賽，好像是500塊錢，當時對於我來說是很大一筆錢了。錢拿到手，即刻就在後面的商場買化妝品，瞬間花完了。

跳舞是從小一直學的，一天踢個幾百腿。我是那種易胖體質，訓練達不到那麼高的強度就會容易胖。

我完全是來自於一個民間的女演員。網上所有的資料都是網友自行編寫的，百度百科都不是我寫的。我的年齡確實跟大家想像的不同，我比你們想的要年輕很多。

我曾經有很多被羞辱、自尊受損的經歷。每個月都會遇到一兩次。曾經有一次參加一個活動，我遇到一個前輩演員，想跟對方打招呼，只是想打招呼而已。但是我還沒開口，對方就毫不客氣地說「你讓一讓」，當時確實有點尷尬。

直到今天，我仍然不斷地在體驗孤獨、疲憊，每天都有一個時刻如同墜落深淵。

其實我沒有怎麼規劃過自己的演藝生涯。當演員只能被選擇。很長時間以來，我沒有PPT，也沒有經紀人，只是有一些合作上的朋友。

朋友說，這個機會可能你合適，你要不要去見見導演？我就去見。見了之後，導演和我聊的都是非常家長里短的事情，你平時做什麼？你這幾天在幹嗎？你最近怎麼樣？好像每一個導演見完之後，都會給我一個機會。

拿了獎之後，想見我的人多了很多，我的工作和生活節奏都比以前快了很多。這種狀態是我非常渴望的。因為時間過得很快，女演員的職業生涯也就七八年，你做到頭，也就那短短的幾年。

在拍《冥王星時刻》之前，我已經有九年時間一直處於低谷狀態。拍戲不多，一年或者兩年只拍一部戲。什麼角色和類型都嘗試過。那段時間，我還不清楚自己的方向，對於自己要做的事情，也沒有一個特別擅長的方法。

《冥王星時刻》中曾美慧孜飾演春苔。（《冥王星時刻》劇照）

2013年左右，有一個契機，去看看外面的世界。我去了紐約遊學，在不同的表演、訓練的地方都看一看。在美國斷斷續續生活了一年半，對我最大的影響就是我知道了自己有多麼渺小，是微塵當中的一粒微塵。世界很大，你自己的那些願望和想法可能真的微不足道。

2016年，我在章明導演的《冥王星時刻》裡演了春苔。那個角色其實靈感來自于鞏俐主演的《菊豆》，在我看來，她就像春天的苔蘚一樣富有生命力。

有一個導演御用了好幾年的司機告訴我，春苔這個角色的名字，在章明導演的每一個戲裡都有。有的時候是畫外音，有的時候是一個角色，有的時候可能是某一個人嘴裡談論的一個女人。她第一次變成一個真實人物，就是《冥王星時刻》。

那個司機說，導演應該很想拍一個《春苔傳》。我很好奇，導演對這個人物的設想是不是有一個原型。拍戲的時候他沒跟我說過，我也沒好意思問。

曾美慧孜和《三夫》導演陳果。（資料圖片／梁碧玲攝）

到拍陳果導演這個戲時，我覺得是時間點、我自己的表演技術、表演經驗和角色要求都非常縝密吻合的一次表演。可以說是我對自己成長到某一個階段的一種表達。可能每個演員成長到某一刻，都是為了這樣一個屬於他的角色。

我演的這個小妹，其實不是人類。她就是一條美人魚，是美的一種代表和化身，只不過是以另外一種更簡單粗暴的形式表現出來。為了演這個角色，我增肥將近四十斤，導致不來月經。胖到連家人、朋友都覺得你要病了。

整部戲斷斷續續拍了兩個月。我有很多水戲，每次一拍水戲，就是我的生理期。五月份的海水還是挺冷的，水裡有鹽，浪花打在身上非常疼，演下來下半身基本上都失去了知覺。

我同學和接觸過我的人，認為我是《大逃殺》裡最後抱著娃娃出來的那一個女孩子。可能我最大的優點並不是我有多優秀，我只是忍耐力比較強。

我從小就是這樣的。我從來沒有發過脾氣，沒有人見過我憤怒的樣子。私底下也不會。就在表演當中釋放和緩解。

《三夫》裡面我的臺詞很少，會發出一種「海豚音」的嘯叫，那是我小時候就有的一種技能。那時我上完晚自習，樓道裡的燈跺腳才會亮，有一次我突然想試一試能不能多亮幾盞燈，我就自己叫了一聲，結果發現一整棟樓都亮了，同學們都傻了。自此之後我就知道自己可以發這種聲音，有時叫得厲害了，很薄的燈泡會炸。

曾美慧孜：「我的性感的出發點，並不是取悅別人，而是一種自信和生命力。」（一条授權使用）

有一段時間，我接觸了一下心理學。心理學說人的性格、行為和意識，其實在很小的時候的某一個點就已經形成了。我覺得我是不是也是這樣。這麼多年下來，我外表看起來變化挺大的，但是其實身心還是停留在小時候的某個階段。

小時候我長得比較豐滿，非常害羞，於是就穿非常大的衣服把自己包裹起來。長大以後，知道這種豐滿可能是一種優勢，有一個階段瘋狂地穿緊身衣。

但是過了那個階段以後，慢慢就找到一個適合自己的舒服狀態。現在穿女裝是我工作時候的狀態，平時生活裡我基本上只穿男裝。

我比你們想像得要天真，也比你們想像得要狡猾。我覺得我可能比較像變色龍吧，在不同的環境當中變化。我挺喜歡變色龍的。有的時候比較像蛇，然後又很樸素地呆在樹上。

別人說我「美」，我自己覺得挺陌生的。因為我覺得美需要沉澱，需要一種敬畏之心。而我現在還沒有達到這種沉澱和積累。

還有很多人形容我「性感」，這個我非常接受，我也喜歡這個形容，因為這個特質我有。我的性感的出發點，並不是取悅別人，而是一種自信和生命力，在這一點上我覺得我有大量的女性觀眾。

著名京劇女老生孟小冬。（一条授權使用）

我特別喜歡一個女演員叫孟小冬。有一次看見她的一張劇照，掛了一個鬍子，英姿颯爽，我很震驚，坐那想了很久，我說這個太厲害了。

我特別佩服這種雌雄同體的感覺。我最喜歡的女演員之一瑪蓮德烈治，她是第一個穿西裝的女演員。可能她們是我對女演員的另外一種意識的開啟，她們身上不是說有男性特徵，而是一種陰陽合一的渾然天成。

平時看電影，我看默片比較多。可能我的表演成長就是來自於默片。其實默片不僅僅只是卓別林那種肢體語言，大量的默片其實都是在探討人性。它不像現在的電影節奏這麼快，只能抓住一兩個點，然後去鋪陳人物的性格。

她直言自己的偶像是瑪麗蓮夢露。（一条授權使用）

而且我覺得真正的大明星都出在默片時代，比如瑪蓮德烈治，瑪麗蓮夢露——不過夢露後來有一些彩色片了。還有最早的亞裔演員代表黃柳霜，我覺得那個時代可以稱之為女星的巔峰。

三四個月前，我拍了一張黑白照片，模仿黃柳霜的造型。那是我最喜歡的一張自己的照片。當時是雜誌做了一個專題，找了幾個演員，讓每個人去選一個你想致敬的演員，我想致敬的就是黃柳霜。對我來說，她的東方性是做到最極致的。

曾美慧孜想致敬的演員就是黃柳霜。（視覺中國）

另外一個把東方性做到極致的我覺得就是鞏俐。這次金像獎頒獎時她也在，我沒敢跟她說話。中途大家去上洗手間，我和她擦身而過，那一瞬間，全身就像過電一樣的感覺。

我沒有算過自己這些年來拍了多少片子，也從來不進行總結和歸納。好幾年前開始，我只要沒有在拍戲，每年都會一個人去西藏。我很想吃素，但是沒有這個勇氣去堅持。

我基本上沒有什麼感情經歷。工作不忙的時候，就覺得還是要擁有一個家庭。年輕的時候，我想像過自己三十歲時候的樣子，希望是去了美國發展，參演一些荷里活的片子。現在西方也去看過了，也回來了。四十歲的我應該結婚生子吧。

最近幾年我開始學會遺忘，學會順其自然，不再那麼擰巴，不糾結。如果說做一件事就可以改變人生的話，我會選擇做我自己。做好自己就是改變人生最重要的開始。

拿完金像獎之後，媽媽調侃了我一下，寶寶我們還有奧斯卡對不對？

曾美慧孜沒有算過自己這些年來拍了多少片。（視覺中國）

她是希望我不要驕傲，也不要因為這個獎改變一些自己的堅持。很多時候，你看上去無比閃耀的東西，背後其實付出了非常艱辛的努力，但是可能你自己並不願意去表達這種努力。

所以我覺得拿到這個獎對我來說是個鼓勵，鼓勵我之前十幾年沒有放棄過我自己。

之後，我要花大量的時間，對得起這個獎，繼續拿獎，繼續前進。

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