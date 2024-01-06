繁花專訪｜辛芷蕾揣摩獵豹狩獵入戲　一眼神令王家衛留下深刻印象

《繁花》電視劇正在熱播，辛芷蕾飾演的李李，優雅美麗如同一隻梅花豹，一舉一動，一顰一笑，引發人們對90年代上海江湖的無限想像。



李李和胡歌飾演的寶總的關係，也十分耐人尋味，在《繁花》首映禮上，辛芷蕾形容兩人關係，「他們像兩塊磁鐵，是相斥的，但如果翻個面，又是相吸的。」

首映禮當晚，一条專訪了辛芷蕾，「我覺得《繁花》應該是在我最美的年華裡，留下了我最美的樣子，是我值得一輩子拿來回看的一個作品。」

自述：辛芷蕾／編輯：倪蒹葭（一条）



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01找到李李

我真的是拍了《繁花》，意識到自己——絕美，我從來都不覺得自己是一個很美的樣子。現場看重播或者看預告片，我有的時候都不敢相信，哇這是我嗎，辛芷蕾？我進入李李花了很久時間，我們拍了3年，前兩年我都還在找這個角色。

因為認真地看了原著小說，陷在了李李那種憂鬱、柔情裡面，說實話剛開始沒有達到王家衛導演的要求，有一天導演在現場就說，李李你為什麼會這麼演？他說我看過你的《繡春刀》，我永遠記得你砍斷別人刀的眼神，他說你是可以有這個眼神的。

我那一瞬間恍然大悟，那個時候我就知道導演為什麼要選我。

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他說雖然李李是一個老闆娘，她不會武功，但是我要李李身上有這種俠氣。我是那一瞬間明白的，之前還覺得李李是一個用情至深、很憂鬱的人，用那種看破一切很茫然的眼神，每天在演……從此以後，我完全把小說丟開，按照導演說的感覺，按照自己真正的心有猛虎的感覺來詮釋這個角色。

李李是一個闖入者，北方派系闖入了黃河路，要打出自己的一片天地。所以我身上服裝有很多動物的元素，比如豹紋虎皮紋，食肉動物系的服裝是特別多的。她看黃河路上每一個人都是她的獵物，很少出擊，但只要出擊就拿下。

王家衛導演讓我去看《動物世界》，你看獵豹狩獵的時候是什麼樣子的？我真的去看，我跟寶總的對視，更多時候像看獵物一樣盯著他，那個意思是，看你能逃到哪去，總有一天會上鉤的，她真的是一隻獵豹的感覺。

我這個人很愛笑，平時哈哈哈的，剛開始拍的時候，導演就說，你不要笑，你在劇裡只有一次笑的機會，發自內心的大笑，但是我不告訴你在哪裡，現在你演所有的戲都不要笑。

因為李李本身是一個很有故事的人，有自己很深的歷史背景，不是一個喜怒表露在臉上的角色。

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我們有很多走路的戲，導演愛拍這種，我穿著高跟鞋，前兩年走路腳上磨得都是血泡，導演給我找了一個舞蹈老師，練習拉丁、探戈這種很女性化的舞蹈，調整體態，到第三年的時候，感覺高跟鞋已經長在腳上了，我的戲也會變得更遊刃有餘。

王家衛導演像一位高定設計師，他會挖掘你身上的特點，跟角色融合。3年時間，他一直在觀察每一位演員，找到你跟角色最契合的點，量身定做了一個最符合你，也符合角色的人物。

我跟胡歌老師對手戲特別有意思，剛開始來的時候，大家都不知道在講什麼，我們有一個大概的劇本，但每天都在調整，我們都感覺可能李李跟寶總（胡歌飾）是有感情戲的。

每一次導演說，你們倆的戲能不能不要含情脈脈？你們倆每天眼神都拉絲了。我們倆都特迷茫，不是說李李寶總是有感情的嗎？後來導演說，不要你倆有這樣的眼神，只談錢只談利益，你們倆永遠把所有東西不管是埋在心底埋在哪裡，鏡頭前我不要露一點。

後來我們就明白了，每次演戲從來不黏糊，不是像一般的感情戲那樣處理。

甚至我們兩個走路的時候，很自然地並排走路，有說有笑的，導演說你們倆在幹什麼？辛芷蕾你給我上前面去，永遠保持你自己的步調，在自己的世界裡，你們兩個誰也不要顧及任何人的腳步，因為你們都有自己的目標，自己的腳步。

導演拍完了再給我們一看，恍然大悟，我們倆人物的感覺一下子有了，李李永遠是前他一步，一直在走，寶總看似跟著我，也不是在跟著我，很耐人尋味。

最開始胡歌老師說李李和寶總像天空和大海的關係，互相照映，但永遠是平行的，交融不了。今天我突然想到，他們倆更像磁鐵，生意場這一年，他倆一定是相斥的，也可以為了一個共贏的目的去合作，但絕不談感情。

但是後來，某些瞬間打動了李李，李李後面也出過事，她以為寶總和黃河路上所有人一樣，不講感情，只談利益，但寶總不是那樣的人，在兩人互相展露比較真實一面的時候，就像磁鐵另一面，會相吸。

辛芷蕾問導演：「90年代的上海真的是這樣嗎？」（《繁花》劇照）

第一次看到黃河路的景，我很驚訝，我問導演90年代的上海真的是這樣嗎？已經這麼繁華了嗎？我開飯店需要3000萬？

我是鶴崗人，90年代我們北方家裡有1萬塊錢，就叫萬元戶了。我們找了真正那個年代在黃河路上開飯店的老闆娘，她就跟我講，那時候每天的流水就是幾萬塊。

上海話語速又快又密，發聲區域跟我們北方也不太一樣，在現場大家用上海話聊天，剛開始我覺得頭都快炸了，聽不懂也融不進去。

但這種感覺是導演想要的，我代表的是北方派系，應該講南腔北調，甚至中間我都問過導演，我需不需要說幾句上海話，導演說你不需要，如果聽不懂就告訴他們，不好意思能講普通話嗎？

李李是一個制定規則的人，她不要跟著別人的規則走，她不是為了融入上海的。

我覺得《繁花》主要還是講一個江湖情義，某些方面挺像武俠片，我欠你什麼，我怎麼還你；你欠我什麼，你怎麼還我；裡面每一個人都會有這種江湖的氣質，尤其是李李，她像一個獨闖天涯的俠客。

王家衛表示「永遠記得你（辛芷蕾）砍斷別人刀的眼神」。（《繡春刀II：修羅戰場》劇照）

02 你只能成為你自己

拍《繁花》的過程挺難熬的，感覺導演不滿意的時候，會挺痛苦，有時候我都上網去看「王家衛受害者聯盟」的一些採訪。我說沒關係，影帝都被導演罵哭了，我這算什麼。

但是最後，你真的會捨不得，煞科的時候心裡是特別失落的，你不願意結束，因為你看到自己越來越好了，你覺得自己還可以更好。

我們是單機拍攝，一般電視劇都是2、3台甚至4台攝影機同時拍。

中間我們問過導演，這樣演好累，拍我30條，我給對方搭戲，再搭30條，為什麼不兩台機器同時拍？導演說不行，你們每個人的光都要保證是最完美的。

因為單機拍攝，每個人的光都是精雕細琢，如果給兩個人同時打光，不會有一個人那麼漂亮。

那幾年焦慮還有個原因，每一次看重播，我每一年跟每一年的樣子都不一樣，殺青遙遙無期，現場我會跟導演開玩笑，你什麼時候拍完？等《繁花》播出，我都已經老了，退出演藝圈了。導演說你永遠不要說這種話，現在是你最好的時間。

他那麼說的時候，我自己並不太相信，因為演藝圈好像總有一個定律，女演員到了多少歲，只能演什麼角色，我是今年開始演話劇《初步舉證》，又演《繁花》，包括參加《花兒與少年》的綜藝，每一步選擇，都帶來挺大的變化，我感覺自己越來越鬆弛了，真的深深刻刻地感受到是我最好的年紀。

《初步舉證》是一部女性獨角戲，講述了曾為無數性侵施害者成功辯護的女律師泰莎，有一天自己遭遇了性侵，她如何去打一場註定要輸的官司……（一条授權使用）

《初步舉證》是我做的一件很重要的決定，去做了一件我自己都不認為能完成的事兒，我覺得自己又變成以前那個天不怕地不怕的人了，接演《初步舉證》的時候，王家衛導演很意外，現場他說，聽說你要去演那個獨角戲了，我說是啊，他停了半天沒有說話，然後就說了兩個字，你狠。

那一刻他對我的讚歎，比我演戲演得好的時候，還讓我覺得由衷。

《花兒與少年》綜藝是我頭一次看到自己真正的樣子，我去參加的時候，就告訴自己，我不要有人設，不要有包袱，就做最真實的自己，每次很累的時候，我就告訴自己，辛芷蕾，你就真實就好，什麼都不用想。

現在每一期我自己都會看，以前覺得自己氣質優雅（笑），現在看到了自己的另一面，挺神奇的。每個人誠實面對自己的時候，就會發現自己的更多面。

《花兒與少年》綜藝是辛芷蕾頭一次看到自己真正的樣子。（一条授權使用）

在大學時候，我的生活一團糟的時候，我給自己的QQ簽名是，你的前途一片光明。這算是一個很好的心理暗示，我始終相信你往好的方面想，每天積極樂觀地去面對，你的生活會越變越好的，那段時間極其堅信，我到現在也是堅信。

今年是對我是蠻重要的一年，今年對年齡完全不焦慮了。

當你這樣想通的時候，反倒不是很在意自己多兩條皺紋、法令紋，哪裡下垂了，不是很在意的時候，你的笑變得很自然，很發自內心的笑，發自內心的哭。後來發現只要是有生命力的，是靈動的、真實的，它就是美的，可能現在認識的美跟以前不太一樣了。

以前老給自己設定目標，我要成為誰誰那樣的演員，但是你當演員的時間越久了，你就會發現你只能成為你自己。我現在只想讓辛芷蕾成為一個特別好的演員。

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