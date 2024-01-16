小S幫大女許曦文18歲慶生　曬一家五口全家福嘆：已經感到寂寞了

小S的大女兒Elly（許曦文）16日迎來18歲生日，在前一天親友們為她舉行生日派對，Elly也盛裝打扮，穿著一襲黑色露背細肩帶禮服，展現少女性感，看到女兒已長大了，小S忍不住透露心聲「我已經感到寂寞了」。



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小S深夜貼出Elly手捧蛋糕的獨照，以及一家五口的全家福，並寫道「我的大寶貝Elly 18歲了，我一定得放手! 讓她憑自己的力量感受這個世界～但記得媽媽永遠愛你、支持你！」最後還是感嘆「我承認我有時在耍帥⋯⋯⋯⋯⋯，其實我已經感到寂寞了」。網友們也紛紛獻上祝福，更笑稱「18可以一起喝紅酒了嗎？」、「不敢相信小S生小孩開始到這個小孩都18歲了」、「18了？時間也太快了吧～」、「看不出來是18歲小孩的媽」。

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