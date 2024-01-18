繁花專訪｜結局你看懂了嗎？編劇秦雯揭幕後秘聞　阿寶情歸何處？

《繁花》收官了，但流量仍在沸騰。豆瓣8.4分也意味著它頂住了壓力，打動了觀眾。《繁花》播出後，導演王家衛收到了頗多讚譽。大眾原本對他的認知，是藝術家。經此一役，變成了既能拍好文藝電影，又能攬得商業價值的藝術家。胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、董勇等演員，也都在觀眾心中重塑了。



然而，《繁花》的編劇秦雯，在聚光燈下「隱形」了。像《繁花》這種30集的長劇，必然離不開編劇的巧妙編織。王家衛是《繁花》的靈魂人物，掌控一切。但作為成熟編劇的秦雯，在其中也起到了不容小覷的作用。

《繁花》收官次日，影視獨舌對話了編劇秦雯。

彼時，秦雯正在泰國度假。她說，待在中國總會不自覺關注騰訊視頻，定不下心寫新劇本，決定出來散散心。聊天中，秦雯談到了和王家衛導演的合作感受，談到了劇本創作過程中遇到的困難，還談到了劇中的種種人和種種事。

原來，王家衛不只是個感性的導演，更是細緻入微的考據派。為拍好《繁花》，他做了大量的案頭工作。美術指導進組前，王家衛準備了四書架的資料。

原來，劇本前期構思時，原著作者金宇澄也在場。前幾集播出時，網友都說《繁花》有「魔改」嫌疑，說不定這種「魔改」，金宇澄本人清楚。

秦雯說，景秀、過客等店鋪名稱，來源於自己母校中央戲劇學院附近的小店。她還說，有沒有電影版《繁花》暫時不清楚，導演有自己的安排。

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以下，是《繁花》編劇秦雯的講述。



劇本

接到王家衛導演電話的時候，我很驚喜。

那是2017年9月，《我的前半生》播完沒多久。有個朋友聯繫我，說導演想見我一面。《繁花》的小說我早就看完了，但是從沒奢望導演會找我。《繁花》的小說比較偏男性向，又是上一輩人的故事，當時就想先聊聊。

見面的時候，金宇澄老師也在。後來我猜想，可能因為《我的前半生》播得還不錯，導演又想找上海編劇，可供選擇的人不太多。

當時我手上還有其他工作，就斷斷續續聊。

從2017年底見過導演後，到2019年初一直在磨思路。導演很早就想到了讓胡歌一人分飾阿寶、滬生、小毛三角，並且以三個單元的形式呈現。

最終我們還是決定先寫阿寶的故事。導演說，小毛的故事更宏觀一點，滬生的故事更孽債一點，阿寶的展開度更大一點。

雖然從第一次「交作業」開始，導演就誇寫得好，還把「作業」發給金老師，但我一直忐忑能不能勝任這份工作。他一直鼓勵我，說你寫得挺好的，沒事你寫就行。

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王家衛導演是個很謹慎的人，我的個人習慣是，先寫分集，分集寫好了劇本肯定沒問題了。導演卻要先看到一集一集的劇本，否則就不確定人物和故事的可行性。我從2019年開始寫劇本，一集劇本交上去，導演覺得人物和場景都立住了。

劇本一直在推翻。寫完五集了，從頭再來。寫完九集了，感覺不對，再重新來過。這個過程經歷了很多遍。好在我本身不是怕推翻重建的人，和導演合作，也是想好了可能要寫好多次。再加上他一直在不停鼓勵我，我就一直寫。

後來我總結了一下，別的導演通常一集需要13000字左右，他只需要9000-10000字就可以拍滿滿當當的一集了。這一定程度上減小了工作壓力。

劇本2019年開始一集一集寫，當時不確定要寫多少集。正式進入劇本創作前，金宇澄老師來得比較多，分享《繁花》小說中相關內容的緣起，更多的是回憶那個年代的人事習慣。開始劇本創作後，金老師就不怎麼來了。

你問我劇本是什麼時候寫完的，其實我們沒有寫完的概念。從開始做劇本到拍完，一直在寫。拍攝期我都住在劇組。開機前，我至少寫過五稿劇本，有的寫了九集，有的寫了十幾集，有的差兩集寫完。每版改動都很大。

導演有次和我開玩笑說，你應該把這些劇本都留著，人們常說著作等身，你這一部戲就等身了。

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開機時，劇本基本完整了。但我知道有許多要改。以前從來沒有這麼修改過，都是交稿之後就去拍。到了《繁花》，得時刻待在劇組。不只我，有段時間股票顧問老師也在劇組。

王家衛導演習慣一邊拍一邊思考怎麼改，他要看演員狀態。如果演員這場戲的狀態好，可能後面的戲也要往這種狀態走。這場戲挺好看，能不能後面再加兩場相關的戲。牽一髮而動全身，前面改了後面也要改。

劇組中午出工。導演睡眠時間特別短，他習慣早上和我把第二天拍攝的內容對一遍。他出工的時候，我就在酒店改劇本。有時候我會直接抱著印表機去現場。

不過，改劇本歸改劇本，導演要求給到的飛頁上每句臺詞都是確定可行的，或許現場根據具體情況會有更改，但是飛頁本身在我這裡必須是精確到位的。

後期我也跟了全程。大家都說王家衛導演的劇本是在反復打磨、甚至剪輯臺上完成的，這話一點也不假。這是我做編劇以來，頭回從頭到尾地跟一部劇。

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考究

導演前期準備非常充分。像股票、外貿，我沒進組的時候，他就在調研。

我自己炒股票，我先生是老股民，上世紀90年代的時候，我媽媽也炒股票。當然，90年代的專業概念，我不太懂。我們請了應健中老師當股票顧問。

他是上海人，做過律師，當過股票公司經理，還寫小說。應老師知道戲劇性和現實中的差別需求是什麼。他會很細緻地告訴你，這件事可以這麼寫，當時這些專業術語這麼說。

應老師除了為我們當面答疑解惑之外，還以來回問答的形式，寫了約二十萬字的文稿，內容幾乎涉及90年代所有股市中的大人物和大事件。

上世紀90年代初，這個時間是早就定好的。至於選92、93還是94，需要仔細推算。

從認購證上市的時間往前後推，把相關歷史事件貼合進去，包括東方明珠的建成。1993年，我11歲，東方明珠的建成，是上海特別大的一件事情。當時上海還沒有這麼高的地標建築，它意味著「浦東」從此崛起了。

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王家衛導演是考據派。上世紀90年代的上海每天發生了什麼事，他恨不得都要搞清楚。美術老師進組的時候，導演準備了四個書架的資料。我去的時候，每個專題都有一本相應的冊子。可能是黃河路的一家餐廳，也可能是一張郵票。

應健中老師的書給了我很大啟發。他寫的就是那個年代，彼時的語言方式，彼時人和人的關係，彼時的上海股市，都做了很好的還原。他本人也一直給我講，那個時代的上海是什麼味道的。

木心老師的《上海賦》，我們用在了開頭爺叔（游本昌飾）處。馮侖老師的《野蠻生長》，分享的是創業心得。劇中的「三個錢包」，還有一些商戰的金句，都取材於此。他經歷了商業市場的起伏，有一些自己的心理感悟。

寫王家衛導演的劇本，時間煎熬，細節省心。雖說平時劇本的壓力在我這裡，但最終的擔子要導演來扛。有些戲我說不太行了，導演說沒事，我們看看怎麼弄。整部戲的戲劇結構、人物關係，都是沿著人物的性格，一點點摸索出來的。

阿寶

阿寶是如何成為寶總的？

我進組前，導演就派了兩支調研小隊分別去做90年代外貿線和股市線的調研了。外貿和股票，應該是導演提前的準備。

其實很多人開始炒股票的時候，都是有正經工作的。包括大戶室裡的多數人，可能是做其他行業的，有的是上班族，都是空下來時炒股。我們研究討論過，很多大戶本職工作一直在做，那個時候人總說，炒股不是正兒八經的事情。

但在那個年代，翻盤的最大可能就是股票。對寶總來說，外貿是基礎，也可以說是秘密頻道。但你總得有本金，股票給阿寶提供了第一桶金。

雪芝（杜鵑飾）離開後，阿寶一直在做小生意，什麼賺錢就做什麼。他沒想過出人頭地，覺得掙點錢就足夠了。可等雪芝告訴他，我現在月入兩萬了，他頓時發現兩人的差距非常大。

導演看過一本書，說當時一名內地生意人去香港，在半島酒店喝了一杯咖啡，吃了一點點心。那時候內地人覺得這些東西也就幾塊錢，但半島酒店就要幾百塊。生意人拿不出錢，單是別人買的。雪芝告訴阿寶，自己月入兩萬的時候，對阿寶的衝擊力是非常大的。

他看到了差距，同時也看到了可能。

小說裡的阿寶，是一個「萬花叢中過，片葉不沾身」的人。這是劇中阿寶的依託。

我的確考慮過阿寶選擇誰的問題，因為我寫通俗電視劇多，肯定要問情感走向是哪裡。寫著寫著，我才慢慢理解導演說的，愛和愛情是不一樣的，拍愛情不是他的終極目的。不論是從他的年齡、閱歷還是認知上，這件事太小了。

金宇澄老師在小說裡寫道，花無百日紅。導演也經常跟我們講這句話。小說裡寫道，「男女之事，源自天時地利，差一分一厘，就是空門。」這些思想可能和導演想要表達的東西，有所契合。

《繁花》編劇秦雯。（《繁花》花絮照片）

《繁花》

我們的故事和人物緣起，都是從《繁花》裡生髮的。

導演經常說，移步不換形。書中所謂時間的觀念、空門的概念，劇中也一直在講。

原著體量非常大，人物關係龐雜，我們要找出一個適合電視劇的表現方式，只能在繁花叢中擷取一兩朵，扡插出來讓它生長、茂盛。

我跟金老師聊天時說，《繁花》是個大宇宙。今天我們拍了阿寶，明天可能會有人用其他形式去展現滬生、小毛、陶陶。

玲子（馬伊琍飾）知道和寶總可能性不大。在我看來年紀是一個因素，還有玲子這麼聰明，一定知道寶總是感激和報答因素更多。不以要錢的方式和寶總交流，兩人的連接就會更少。

之前有一稿劇本中，我們嘗試表現玲子擺爛經營夜東京，要寶總經常來補窟窿，她會很直白地說，如果經營得好，寶總就不來了。

這是她和寶總糾纏的方式，糾纏不清，就還有一點僥倖。

溫兆倫和秦雯。（影視獨舌授權使用）

但其實她一直準備著要兩清的，準備著自己當家做主的，她一直為自己儲備著這種能力，只是沒想到這一天來得這麼突然。

前期的劇本裡，汪小姐（唐嫣飾）接受了寶總的幫助。就像範總說的，先接受，再還人情。導演還是希望小汪自己完成這一跳。最後導演想到了借用了外匯並軌來破題。

李李（辛芷蕾飾）走得很決絕，她沒有幫寶總。其實三個女人都很決絕。我們要講的，從來都不是誰幫誰、誰靠著誰，而是在人和人的關係當中照見自己。

李李和寶總互相看見了自己。汪小姐和寶總的對手戲中，也看到了自己應該去做什麼。玲子同樣如此。

所有外化的東西，都是為了內裡做準備。李李和寶總曾經精神很接近，仿佛都要在一起了，最終還是沒在一起。雖然他們的身體沒有在一起，可是當兩個人能夠有距離和寧靜的時候，也是另外一種共通。

《繁花》片尾致謝。（《繁花》截圖）

李李的出家是最後決定的，小說裡也是這樣結尾的。金老師給我們講過李李原型的故事，我們很喜歡。我們經常拿出原著來聊，導演那本書都被翻爛了。

盧美琳（范湉湉飾）打寶總這場戲，我在現場。打得非常重。打的時候我們很緊張，導演很淡定，他好像永遠都很淡定。我寫的時候不是很能想像這場戲會怎麼拍，想過可能是借位或者什麼。大家也很好奇，拍攝時都去看了。

范湉湉在採訪中複述了當時的情況，開拍前，導演還拿著她的手在自己臉上重重打了一下，手火辣辣地疼。

導演很認真地對她說，就是要這麼用力，不用力效果達不到，你不要因為心疼胡歌就不好好打。做了排練和準備後，現場一條過。（作者補充：因為要從不同角度拍攝，過了一段時間范湉湉又被叫回去補拍。）

景秀這樣的店，上海以前很多。整部劇需要這樣一個地方，黃河路總得有個八卦的地方。辦公室是茶水間，上海是煙紙店。有些事旁白聊，有些事八卦說。景秀、過客，還有汪小姐公司的賓朋商務樓，名字都是中戲附近小店的名字。

夜東京大亂鬥，是非常舞臺劇的一場戲。同一場景下不同性格的人，一點小事開始發酵，人物關係隨即劇變。

導演很早就想到了讓胡歌一人分飾阿寶、滬生、小毛三角，並且以三個單元的形式呈現。（《繁花》劇照）

黃河路保衛戰，則拍出了滿滿的電影感。劇本寫好之後已經挺好看了，但是因為幾條線同時穿插，所以節奏上還把握不好，導演把這三集劇本調整了一下，切分穿插。有的地方加一點，有的地方減兩句。

我看到調好的劇本時，心裡就已經跪了，節奏感太好了。黃河路保衛戰是多線多場景穿插，大鬧夜東京是同一組人、同一個場景的人物關係劇變。

范師傅這個角色，寫劇本時我們就想請范志毅老師來演。還有比他更適合的人嗎？他拍戲的時候很認真，導演一直誇他演得好。

范老師也和我說，導演經常讓我注意旁邊演員的動向，我都會的，因為我們踢足球是講究用餘光的。

黃河路是一個江湖。你說看出了武俠劇味道，可能是因為導演和我都挺喜歡武俠的，對武俠的喜愛，江湖的道義和情義，會讓我們潛意識中去表現它。

導演沒和我提過電影版，他基本上自己去解決這些事。我正在寫一部都市劇，《繁花》佔用的時間太多了，接下來還是把精力放在都市情感女性劇上。

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