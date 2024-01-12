繁花｜40歲女星20年前曾被張藝謀睇中「登奧運舞台」如今再翻紅
撰文：聯合新聞網
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導演王家衛歷經兩年拍攝完成的首部電視劇《繁花》，找來胡歌、唐嫣、辛芷蕾主演，開播後引發收視熱潮，劇情展現九十年代金碧輝煌的上海市場，劇中出現的飯店、西裝、美食都掀搶購潮。
大陸上海日前掀起一股「繁花商機」，劇迷跑到劇中出現的和平飯店前打卡拍照，甚至住一晚要7萬多新台幣的套房都被搶訂一空，另外主角胡歌穿的西裝、吃過的傳統美食也紛紛翻紅，網路搜尋度紅到爆。
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劇中女主角唐嫣也再度翻紅，網友翻出她過去20年前參加奧運時期的照片，她在2004年被大導演張藝謀選中為「奧運寶貝」，在閉幕式表演後出道，當時她經過兩個月訓練，在第28屆奧運會閉幕式帶來傳統樂器演奏的「茉莉花」，14位美女穿著超短紅花旗袍，分別拿著琵琶、二胡、鼓等樂器，唐嫣當時就在舞台上拉著二胡，笑容十分燦爛，她也是這之後正式踏入演藝圈，成為許多粉絲心目中的古裝女神。
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她後來也曾被周杰倫相中主演電視劇《熊貓人》，之後與胡歌、楊冪、劉詩詩、霍建華主演《仙劍奇俠傳三》後爆紅。陸續幾部作品都交出亮眼成績單，但她近年因結婚生女，作品不多。日前她與王家衛合作的電視劇播出後收獲一眾好評，唐嫣過往在奧運表演的片段也被翻出。
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