曾寶儀與男友愛情長跑19年罕談婚姻　坦言這件事比一紙婚書更重要

曾寶儀昨日出席台灣陽光基金會「用愛點亮家的輪廓」記者會，呼籲民眾響應「顏損弱勢家庭扶助計畫」，即日起至4/9於全台萊爾富門市投下手邊零錢，幫助正與疾病、貧困對抗的生命勇士，讓他們能穩定恢復健康、自力更生。她下個月生日，被問到會和男友林明謙一起慶祝嗎？她笑回「他會出現吧！他敢不出現？」兩人愛情長跑19年，彼此對未來都有共識，對目前的生活狀態都很滿意，站時還沒想到要結婚的必要，「我們什麼都不缺了，等哪天覺得缺了一點什麼，或許就會去登記吧！」



她和學長男友林明謙感情穩定，也因此她認為兩人不差那張結婚證書，「我們挺好的，也覺得每天的生活比那一張紙更重要。」被問到男友平常有什麼貼心舉動，不習慣放閃的她說：「我不太好意思說這個，覺得太過曬恩愛不是什麼好事。」

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今年元旦日本石川縣發生7.6規模大地震，她當時正好人在京都，回想起天搖地動的那一刻，她說地震前覺得身體疲憊：「但我不知道是不是跨年夜熬夜，還是因為走太多路去拜拜，我真的不知道。」她對地震已經習以為常，「可是那次真的晃太久，我覺得不太正常，我馬上打開電視，本來都是播新年特別節目，突然所有節目都停，我第一次聽到日本主播用很迫切的語氣說，『海嘯來了、海嘯來了』。」而新聞畫面中出現的地名，都是她最近才剛去的地方。

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