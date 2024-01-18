林襄傳酬勞僅得呢個數被逼退團　暴瘦面凹「體重比讀小學時還輕」

台灣樂天桃猿啦啦隊「RakutenGirls」人氣成員林襄傳出將退隊，經紀人也證實「確實有其他台灣職棒隊伍密切接洽中」。未料，近日林襄自爆瘦到臉頰凹陷，坦言體重「比讀小學的時候還輕」，讓粉絲相當擔心。



林襄16日在Facebook與IG分享穿搭照，她身穿黑色貼身上衣，露出招牌甜美笑容與小蠻腰，不過她疑對自己目前的狀態有些不滿，直言「看自己臉凹凹的苦命樣好不順眼」，表示決定過年期間要去醫美診所打電波。

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隨後她也在IG Story中提到，發現臉凹陷的原因是因為突然暴瘦，「體重整個破新低41.1公斤，比小學時期的體重還輕。」於是她不解「咦？我不是才剛從日本大吃大喝回來嗎？」

此外，林襄14日出IG Story，畫面中她頭上頂著髮捲，似乎當時正在梳化中，沒想到她的鼻孔卻流出鮮血，甚至連她拿來擦拭的衛生紙都快速被染紅。對此，林襄開玩笑表示：「一早鼻血像水龍頭一樣止不住（嚇），好像什麼古代中毒七孔流血的人。」嚇壞不少粉絲。

林襄2021年加入樂天桃猿啦啦隊，因她擁有甜美長相與火辣身材迅速走紅，之後更進軍影視、歌壇、主持界。然而《中天新聞網》近日採訪到知情人士，得知林襄換隊是迫於無奈，明明人氣很高，但隊友下半季都可以上場到40次，而林襄卻只有6次上場的機會，單場酬勞5000元（台幣），讓她相當心寒，才決定退團。經紀人莉奈證實，「確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中。」對於退出樂天女孩一事，林襄至今則未正面回應。

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