林襄快閃澳門同粉絲近距離接觸　香港5年忠粉漏夜過江只為見女神

台灣「啦啦隊女神」林襄近日與師妹雅涵、芷霖，首度到澳門潮店擔任一日店長，與粉絲們零距離接觸，共度了難忘的聖誕節，也有許多粉絲在活動開始前連夜趕到澳門，只為見她們一面。



林襄近日與師妹雅涵、芷霖，首度到澳門潮店擔任一日店長，現場許多粉絲則提前在店外排了長長的隊伍，更有不少粉絲自備收藏品，包括棒球、寫真集、月曆等應援物品，希望有機會讓女神們送上親筆簽名，甚至有貼心的粉絲為她們準備了甜點，包括澳門特產「葡撻」。

由於此次活動以快閃形式進行，見面會從公布消息到舉行不到24小時，除了澳門本地的支持者到場，也有許多來自香港的男粉絲連夜趕到澳門，只為見女神們一面。

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而林襄、雅涵和芷霖在當天活動中也主動與粉絲交談、合影，更不時瘋狂比心回饋辛苦等候的粉絲們，並在和粉絲們交流中，分享了他們的聖誕願望和未來的計劃，親和力十足。

其中一位香港粉絲則透露5年前在林襄尚未加入啦啦隊前，就已經前往台灣參加見面會，而這次的澳門快閃見面會，他依然熱血到場不缺席，還帶著5年前首場聚會的合照請女神再次簽名圓夢。

此外，林襄、雅涵、芷霖被問到工作之餘會想去澳門的哪處遊玩，她們則表示抽空去了大三巴、也品嚐了當地古早味的「雪糕三明治」。

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