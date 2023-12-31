林襄確定於《人中之龍8》小遊戲中登場　還將會擔任台灣宣傳大使

即將在 2024 年 1 月 26 日於 PC、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One 和 Xbox Series X/S 等平台發售的《人中之龍系列》新作《人中之龍8》在今日迎來重磅消息，那就是人氣啦啦隊女孩林襄確定登場於該作的小遊戲「交友軟體」中。



《人中之龍8》是由人中之龍工作室製作，SEGA 發行的全新作品，玩家將在遊戲內操控春日一番以及「堂島之龍」桐生一馬，根據先前所釋出的情報所述 8 代將是桐生的告別之作，我們也能看見曾經擁有鋼鐵般體魄的他在罹癌後漸趨衰弱，連頭髮都變得花白。

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製作人阪本寛之也表示 8 代將再度採用與《人中之龍0 誓約的場所》一樣的雙主角制，主要能操控的角色為春日一番以及桐生一馬，兩人分別代表了「過去」與「未來」。

而在地圖上也在「神室盯」與「橫濱．伊勢佐木異人町」之外新增了首座海外舞台「夏威夷」，玩家將操作春日於異國尋找親生母親「茜」的行蹤，而他也恰巧在此處遇到了傳說中的黑道桐生一馬，並得知日本與夏威夷的黑社會都在尋找自己的母親。

而說到人龍自然不能不提到它豐富的小遊戲系統，在本次林襄登場的「交友軟體」中，玩家可以自行設定自己的個人檔案，運用進退得體的聊天技巧來獲得女性青睞，並可使用這個軟體與不同女孩約會，有成功也有失敗，是一款「不知會遇到什麼對象」的趣味小遊戲。

在官方的訪談影片中林襄也透露自己是「本色演出」，角色背景故事是自己因工作來到夏威夷，所以遊戲中的春日才能在交友軟體上認識到他，以下是林襄在交友軟體上的自我介紹：

我是從事模特兒工作的林襄。雖然對交友軟體沒什麼興趣，但因為最近很流行就試著註冊了。興趣是下廚，討厭黃色笑話和色色的話題。歡迎同業來和我聊聊心得☆雖然這裡應該很難遇到就是了（笑）希望能聊得開心。

此外林襄還分享了自己對於關於主角春日一番以及桐生一馬的看法，以及哪位比較是他的菜：

我覺得桐生給人的感覺就是比較冷酷、比較霸氣的感覺。那我自己的個性呢，應該會喜歡像春日那個類型的，比較中二、比較幽默、比較搞笑，感覺每天跟他相處在一起都會被他逗得很開心。



最後，林襄也向粉絲提到自己除了會在小遊戲中出場，未來還會擔任台灣宣傳大使，台灣玩家也有機會在之後的活動上見到他，希望大家能趕快購買《人中之龍 8》並在遊戲中與他相遇！

《人中之龍 8》將在 2024 年 1 月 26 日正式發售，登陸平台為 PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows，熱愛人龍系列、喜愛極道風格的讀者千萬別錯過本作了！

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