林襄閨蜜一舉動害她私密處發炎 得知真相怒說：我難受了1個月
撰文：聯合新聞網
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林襄和張雅涵日前上中天《小明星大跟班》，兩人是眾所皆知的好閨蜜，但張雅涵在節目上招認自己可能不小心讓林襄的私密處發炎，林襄得知真相後忍不住氣炸。
張雅涵覺得林襄私密處發炎可能和她有關：「因為我們常常出去工作都住同個房間，她洗完內褲就隨手掛在浴室，我半夜迷迷糊糊地起來上廁所，手不小心揮到，內褲就掉到馬桶裡，我想說隔天再告訴她，就先撿起來放回去，也沒有幫她洗，但我忘了這件事，等我想起來的時候，她已經發炎了。」
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林襄一聽，氣說自己為此難受了1個月，但張雅涵認為也有可能不是她造成的，吳宗憲一聽驚呼：「時代真的不一樣。」張雅涵趕緊補充：「發炎是因為天氣悶熱，或者壓力太大，有很多因素啦！」
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