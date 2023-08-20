薔薔4大愛情觀：感覺不舒服時，別再說服自己那是他愛你的表現！

曾經是台灣綜藝節目《我愛黑澀會》固定班底之一的藝人薔薔林嘉凌，身材火辣、個性直率，男女粉通殺！



這次受邀出席紐約彩妝品牌的一日店長，除了聊彩妝外，也大方分享自己的愛情觀，真的犀利又實在！

個性超直率的薔薔，分享的愛情觀是真的滿有道理的！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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薔薔林嘉凌愛情觀

1. 把重心放自己身上

「女生要懂得保護自己，也要懂得展現自己」學著把重點放在自己的身上，好好愛自己、好好妝扮自己，走到哪都會是焦點。現階段仍是單身的薔薔，她表示自己身邊從不缺男人追，但如何從中找到自己真的喜歡的，那真的是每個女人的課題，就是多觀察、多相處，自己設幾個關卡，確認眼前的這個人是不是能和你相互扶持，真誠地喜歡你，還有就是不要急，愛情這種東西是你的就是你的，不是你的也強求不來。

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2. 勇於面對自己的感受

很多女生在感情裡很容易會有戀愛腦，薔薔表示：「我們在一起的時候我可以對你好，付出我的所有，可是當你對我不好的時候，我會選擇停止付出」她認為女生都應該要有這種意識，當你在一段關係中覺得不舒服的時候，就不要再催化自己：「沒關係啦！這可能是他愛我的一種表現」請學著勇於面對自己的真正感受，告訴自己我喜歡這樣、我不喜歡這樣。

3. 拍性愛片要承擔後果

搭上近期的性愛影片話題，被問到情侶間要不要拍性愛影片？薔薔表示年少輕狂的時候，愛情來得轟轟烈烈，像她自己也拍過，所以她不會去阻止妹妹們拍（阻止也不見得會聽），但還是想以過來人經驗呼籲，女生真的要懂得保護自己！拍片得要是出自自願開心的，而後如果變成對方拿來威脅自己的一個武器，那就要反擊，不能白白被欺負。像是她20歲就曾遇恐怖情人，當時為了刪除影片還鬧上法院，薔薔直呼：「不然我要白白讓對方掐著脖子一輩子嗎？」當然，如果想要避開這些之後惱人的煩惱，最好的方法就是不要拍。

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4. 不需要迎合別人

一向很做自己的薔薔，不論是穿搭還是化妝的風格，都不會刻意去迎合異性的喜好。「人生很短，把重心放在自己身上，用漂亮的彩妝品讓自己在短短的幾年可以活得很精彩」熱愛化妝的她也分享了自己挑選彩妝品的要訣：「醜的不用、不顯色的不用、畫起來像鬼的直接丟掉！」，而GLOSSY POPS的彩妝不管是眼影盤、唇膏都很符合自己的喜好，她表示其實健康膚色的女生比白皙膚色的女生玩妝空間更大，像是螢光色、特殊色（黑色、紫色、桃紅色...）都會很有張力，有時候她還會貼鑽或亮粉在唇上，重點就是不要怕，大膽玩就對了！

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