走鐘獎｜薔薔近乎全裸行紅地氈　笑容滿面實情勁嬲：氣得火冒三丈

台灣YouTube界盛事「走鐘獎」今（14）日在高雄流行音樂中心舉行，擔任頒獎人的薔薔（林嘉凌）穿著逼近全裸的透視裝走紅毯，讓現場為之一亮，主持人驚呼：「哇！透視裝！」薔薔則回：「這是全裸裝。」個性爽朗的薔薔也分享會擔任頒獎人的經過，暴氣直呼：「把我氣得火冒三丈！」



薔薔走到背板接受紅毯主持人阿拉斯和拿拿摳訪問，談及身為創作者卻以頒獎人身分參與的原因。薔薔說：「成為頒獎人把我氣得火冒三丈，我是連入圍都沒有，我臉很歪！我說沒入圍我當評審可以去嗎？以為有紅毯可以走，叫我在外面觀禮什麼意思？當我很閒？當我什麼東西，觀禮沒空，我不來。」

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後來薔薔在報名表上填「頒獎人」，如願以頒獎人身分出席走鐘獎，也可以走紅毯，薔薔笑說：「說可以走紅毯了，我就委屈走一下。」看到薔薔滿意的神情，主持人也笑說：「原來可以這樣子。」

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