Lisa被直擊同法國總統夫人同框「人脈超強」揭瘋馬秀合作始末

韓天團BLACKPINK身為國際頂流偶像，成員人脈超廣，Lisa最近在巴黎參加慈善活動，和法國第一夫人布麗姬（Brigitte Macron）有交情的她，一同現身還同撐一把傘，畫面衝上微博熱搜第一。她去年雖然因參加瘋馬秀惹議，人氣似乎不受影響。



Lisa接受迪士尼邀請出席公益活動，布麗姬就坐她旁邊，2人穿黑色系衣服，造型相當低調，而當天下小雨，布麗姬離開時親切為Lisa撐傘，雙方還挽著彼此的手，親密的互動畫面瞬間引起眾人目光。

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外媒報導，該活動是由布麗姬主導，而本次巴黎迪士尼的慈善活動，也是由法國知名兒童基金會Opération Piece Jaune舉辦，Lisa多次受邀出席基金會的活動，足見她與布麗姬交情甚篤。

而Lisa 9月底參加瘋馬秀轟動一時，不過因瘋馬秀尺寸太大，她此番舉止引發兩極看法，有人認為她做自己喜歡的演出，是新時代女性典範，也有人覺得她做壞示範。瘋馬秀官網今再度讚賞Lisa演出，並表示是由Lisa主動提出參與演出。

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