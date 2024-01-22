43歲隋棠床戰劉冠廷　事前睇情慾片取經：有些尺度真的大到…

台灣藝人隋棠、劉冠廷在新劇《非殺人小說》有激情戲，導演在開拍前提供他們情慾影片當作參考，卻讓隋棠驚喊「尺度大到哇塞」，甚至自爆做了「最壞打算」。



隋棠透露劇中與劉冠廷的親密戲，是拍攝這部作品心理壓力最大的部份，不僅和導演一直溝通，拍攝前做足功課準備，導演拍攝前也給他們看比較情慾的影片；隋棠表示，當時心裡面做了最壞的打算，「因為有些尺度真的大到…哇塞…」，待實際開拍後，隋棠感受到導演對畫面美感與氛圍的要求，才放下心中大石「是一個氛圍流動比較強烈的戲」。

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劉冠廷在劇中演出夢想成為演員，卻命運坎坷的男主角，但戲外的他如今已是金馬、金鐘的常勝軍，演技有目共睹；劉冠廷形容《非殺人小說》是他演出到現在，自己最期待的一部戲，因為「所學的技巧與技能全都用上了」，因此很期待觀眾看過後，看他在表演上到底有沒有成長。

對於和隋棠在劇中有尺度大膽的床戲，劉冠廷先前表示該橋段經過多次排練、溝通，「演戲就是我在現場把該做的做好，剩下就是其他部門的事。」隋棠也坦言拍攝過程很緊張，沒有先跟老公溝通，做足防護措施就上了。

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《非殺人小說》由金馬入圍導演柯貞年執導，劉冠廷、隋棠、王淨主演，網羅卜學亮、于子育、張書豪、張詩盈、柯叔元、段鈞豪、曾珮瑜、大文等實力派演員，各懷鬼胎同台飆戲，以一樁社區殺人案，揭露每戶鄰居不為人知的祕密。

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